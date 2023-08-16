«Как им это удалось»: российские пропагандисты потрясены операцией ВСУ
- 16.08.2023, 17:33
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СБУ получила доступ к камерам наблюдения в момент атаки на Крымский мост.
Российские военные пропагандисты потрясены возможностями украинских спецслужб после появления видео последнего удара по Керченскому мосту в Крыму, пишет «Диалог».
Кадры появились сегодня с утра, после чего Z-военкоры и сотрудники кремлевских информагентств возмущаются и не понимают, как Украине удалось получить секретные кадры взрывов, снятых с камер наружного видеонаблюдения на мосту.
Известный российский пропагандист Александр Коц в своем Telegram-канале возмущается, что украинские спецслужбы могут иметь доступ и к другим стратегическим объектам России.
Украинский военный эксперт Александр Коваленко в ответ на волнения российского Z-военкора пишет, что украинские спецслужбы следят и контролируют не только стратегические объекты России, но и передвижения пропагандистов Кремля.
«К каким, к каким, Шура... К камере наблюдения в твоем подъезде, вот к каким. Приготовь чистое белье, тапочки и жди», — отметил он.