закрыть
16 августа 2023, среда, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Как им это удалось»: российские пропагандисты потрясены операцией ВСУ

  • 16.08.2023, 17:33
  • 2,550
«Как им это удалось»: российские пропагандисты потрясены операцией ВСУ
иллюстрационное фото

СБУ получила доступ к камерам наблюдения в момент атаки на Крымский мост.

Российские военные пропагандисты потрясены возможностями украинских спецслужб после появления видео последнего удара по Керченскому мосту в Крыму, пишет «Диалог».

Кадры появились сегодня с утра, после чего Z-военкоры и сотрудники кремлевских информагентств возмущаются и не понимают, как Украине удалось получить секретные кадры взрывов, снятых с камер наружного видеонаблюдения на мосту.

Известный российский пропагандист Александр Коц в своем Telegram-канале возмущается, что украинские спецслужбы могут иметь доступ и к другим стратегическим объектам России. 

Украинский военный эксперт Александр Коваленко в ответ на волнения российского Z-военкора пишет, что украинские спецслужбы следят и контролируют не только стратегические объекты России, но и передвижения пропагандистов Кремля.

«К каким, к каким, Шура... К камере наблюдения в твоем подъезде, вот к каким. Приготовь чистое белье, тапочки и жди», — отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип