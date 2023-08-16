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Белоруска стала кандидатом в депутаты на польских выборах

  • 16.08.2023, 17:40
Белоруска стала кандидатом в депутаты на польских выборах
Яна Шостак

Она идет на выборы от оппозиционной партии.

Белоруска Яна Шостак будет бороться за место депутата в польском Сейме. Имя Шостак появилось в списке кандидатов от оппозиционной «Гражданской коалиции». Шостак будет баллотироваться от партии «Зеленые» в Белостоке.

«Округ 24, от которого я буду принимать участие в выборах – это округ Белостока и окрестностей. Что я чувствую? Понимаю, что ближайшие два месяца меня ждет много работы. Теперь я ищу команду людей, которые будут помогать мне готовиться, а также ходить по местным жителям и рассказывать про нашу кампанию», – рассказала Шостак «Еврорадио».

Ранее Яна Шостак говорила, что хочет быть голосом белорусов.

В 2022 году Шостак стала победителем престижного польского конкурса «Paszporty Polityki».

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