В июле белорусы стали больше тратить в магазинах 16.08.2023, 18:13

Более 40% расходов уходит на продукты питания.

В январе-июле в среднем белорусы тратили в магазинах и общепите 21,5 рубля в день, сообщает Белстат. Это почти на 2 рубля больше, чем в прошлом году, и на 1,5 рубля — чем в первом полугодии этого.

Розничный товарооборот по итогам семи месяцев этого года увеличился на 5,2% к тому же периоду прошлого и достиг 42,1 млрд рублей.

При этом оптовый товарооборот увеличился на 6,3% — до 85,2 млрд, а общественного питания — на 11,4%, достигнув 2,8 млрд рублей.

Улучшение ситуации в торговле во многом обусловлено стимулированием внутреннего спроса, в первую очередь за счет повышения зарплат. Эксперты отмечают, что это усиливает инфляционные риски и что последствия уже начали проявляться. Так, «повысились темпы роста цен на продовольственные товары и услуги соответственно до 3,9% и 7,1% годовых в июле по сравнению с 3,6% и 6,9% месяцем ранее», — указывали аналитики ЕАБР. Экономисты BEROC указывали, что при сохранении мягкой монетарной политики внутренний спрос во втором полугодии может оказаться «перегретым». Это создаст предпосылки для ускорения инфляции.

С одной стороны, статистика показывает, что даже при активном росте доходов более 40% расходов белорусов уходит на продукты питания. Более того, доля таких трат в 2023 году увеличилась. Рост суммы, которую белорусы ежедневно оставляют в магазинах, вписывается в эту картину. Как правило, чем беднее население или его группа, тем выше доля таких расходов в их общем объеме. То есть можно предположить, что увеличение трат на еду косвенно указывает на то, что белорусы становятся беднее. А также на рост цен.

С другой стороны, если исходить из роста реальных доходов, зафиксированного Белстатом, увеличение трат выглядит вполне логичным: имея больше средств в своем распоряжении, люди могут себе позволить более высокие каждодневные траты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».