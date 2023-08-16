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ВСУ уничтожили партию оккупантов с помощью подполья

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  • 16.08.2023, 18:15
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ВСУ уничтожили партию оккупантов с помощью подполья

«Отминусовали» десятки россиян.

Украинские воины благодаря информации от подполья отработали по партии россиян на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба «Центра национального сопротивления».

Отмечается, что в результате прицельного удара были уничтожены десятки оккупантов, техника и военные объекты врага.

«Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, который решил провести учения на захваченных украинских землях. Точные потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются», - добавляет «Центр национального сопротивления».

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