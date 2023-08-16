ВСУ уничтожили партию оккупантов с помощью подполья

ВСУ уничтожили партию оккупантов с помощью подполья1
- 16.08.2023, 18:15
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«Отминусовали» десятки россиян.
Украинские воины благодаря информации от подполья отработали по партии россиян на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба «Центра национального сопротивления».
Отмечается, что в результате прицельного удара были уничтожены десятки оккупантов, техника и военные объекты врага.
«Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, который решил провести учения на захваченных украинских землях. Точные потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются», - добавляет «Центр национального сопротивления».