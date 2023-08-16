ВСУ уничтожили партию оккупантов с помощью подполья 1 16.08.2023, 18:15

2,018

«Отминусовали» десятки россиян.

Украинские воины благодаря информации от подполья отработали по партии россиян на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба «Центра национального сопротивления».

Отмечается, что в результате прицельного удара были уничтожены десятки оккупантов, техника и военные объекты врага.

«Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, который решил провести учения на захваченных украинских землях. Точные потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются», - добавляет «Центр национального сопротивления».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».