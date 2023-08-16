В новом районе Слуцка появится улица Анастасии Слуцкой
- 16.08.2023, 18:44
Улица в честь княгини появится в микрорайоне Заречный.
Слуцкий районный «совет депутатов» утвердил названия улиц, которые проектируются в новом микрорайоне Заречный. Как отмечается в соответствующем решении, одна из улиц будет называться в честь «княгини Анастасии Слуцкой, возглавившей оборону города в 1505 году от крымских татар».
Другие улицы получат следующие названия: Героев-Вызволителей, имени Героя Советского Союза Федора Бруя, Речная, Спортивная, Мира и Дружбы.
Районный «cовет депутатов» утвердил все названия на белорусском и русском языках.