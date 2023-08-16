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В новом районе Слуцка появится улица Анастасии Слуцкой

  • 16.08.2023, 18:44
В новом районе Слуцка появится улица Анастасии Слуцкой

Улица в честь княгини появится в микрорайоне Заречный.

Слуцкий районный «совет депутатов» утвердил названия улиц, которые проектируются в новом микрорайоне Заречный. Как отмечается в соответствующем решении, одна из улиц будет называться в честь «княгини Анастасии Слуцкой, возглавившей оборону города в 1505 году от крымских татар».

Другие улицы получат следующие названия: Героев-Вызволителей, имени Героя Советского Союза Федора Бруя, Речная, Спортивная, Мира и Дружбы.

Районный «cовет депутатов» утвердил все названия на белорусском и русском языках.

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