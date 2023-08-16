Глава штаба НАТО назвал «ошибкой» предложение Украине отдать территории 8 16.08.2023, 18:52

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Стиан Йенссен

Стиан Йенссен добавил, что важной задачей остается поддержка Украины в ее контрнаступлении.

Глава штаба НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свои слова о возможности передачи территории Украины России в обмен на членство в НАТО. Ранее в ходе дебатов он высказал мнение, что такой вариант можно рассмотреть как часть большей дискуссии о будущих сценариях развития Украины. Однако в последовавшем интервью VG он подчеркнул, что эти слова были произнесены неудачно, и только Украина вправе распоряжаться собственными территориями.

«Моя позиция была частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего для Украины, и я не должен был говорить об этом таким образом. Это было ошибкой», — признал Йенссен.

По его словам, говорить о территориях Киеву следует только в случае явной возможности переговоров, и что важным аспектом является ситуация на земле и влияние на возможный исход конфликта. Он также подчеркнул, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности.

Чиновник добавил, что важной задачей остается поддержка Украины в ее контрнаступлении.

«Многие отмечают, что это происходит немного медленнее, чем они надеялись. Я все же хотел бы добавить к этому зерно оптимизма […]. Надо помнить, что в начале войны были опасения, что Украина может развалиться в течение недель и дней. Этого вообще не произошло. Они (украинцы — МТ) проявили героические усилия против превосходящей силы. Сейчас вопрос заключается в том, сколько территории Украина способна вернуть», — рассказал он VG.

Украинские власти отреагировали на первоначальное заявление Йенссена с негодованием. Представитель МИД Украины назвал это высказывание неприемлемым. Президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица также подчеркнули, что Украина не готова отдавать свои территории ради достижения мира. Советник Зеленского Михаил Подоляк добавил, что такой шаг означал бы поражение демократии и поддержку российского режима.

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