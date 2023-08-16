В ФСБ заявили о столкновении с диверсантами в Брянской области, граничащей с Беларусью 3 16.08.2023, 19:28

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Проникнуть на территорию РФ якобы пытались шесть человек.

Стало известно, что украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Брянской области, граничащей с Беларусью. Об этом по данным ФСБ России сообщает 16 августа РИА «Новости».

- Пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы, - прокомментировали в пресс-службе.

По заявлению губернатора Брянщины Александра Богомаза, в попытке проникновения в регион участвовали шесть диверсантов. Из них, как он пишет, были якобы ликвидированы пятеро.

- На месте боестолкновения, кроме иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, были обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, - говорится в релизе.

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