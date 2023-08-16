ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях 16.08.2023, 19:45

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские бойцы продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и уничтожили два вражеских ЗРК.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 7 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, а также жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сегодня украинской противовоздушной обороной уничтожено 2 крылатые ракеты Х-59 и 13 вражеских БпЛА «Shahed-136/131». Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток произошло более 15 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Шалигино, Поповка, Мирополье Сумской области и Одноробовка, Стогнии, Уды, Зеленое, Гатище в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Свято-Покровское, Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Ивановское, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка и Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Урожайного и Благодатного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Чаривне, Гуляйпольское, Омельник, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Противник усилил фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой.

Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяется жителям, которые имеют сим-карты украинских операторов.

Потери врага

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

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