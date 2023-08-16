Экс-советник Залужного: Если Украина получит 2 тысячи кассетных ракет для HIMARS, то война закончится 16.08.2023, 20:08

Ракеты дальнего радиуса действия – ключ к разблокированию мощной линии обороны оккупантов.

Ракеты дальнего радиуса действия, оснащенные кассетными боеприпасами (DPICM), являются ключом к разблокированию мощной линии обороны российских оккупантов в войне против Украины. Такое мнение в интервью Newsweek, опубликованном 16 августа, высказал ветеран армии США, бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дениэл Райс.

Отмечается, что Райс, который является президентом Американского университета в Киеве, призывает США одобрить передачу Украине ракет M26 DPICM, которые можно запускать из РСЗО HIMARS и M270.

Как подчеркнул бывший военный США, если Украина получит 2 тыс. кассетных ракет, то «война закончится» – «все очень просто».

По словам Райса, эти ракеты позволят уничтожать российские артустановки, которыми оккупанты обстреливают украинских военных, пытающихся прорвать российскую оборону.

После передачи Украине ракет M26 DPICM передовые батальоны оккупантов и тыловой эшелон будут уничтожены, считает Райс.

Он рассказал, что в Германии «лежат и ждут утилизации» десятки тысяч кассетных американских ракет.

«Вместо того, чтобы уничтожать их, просто отдайте их украинцам. И они выиграют войну», – подчеркнул Райс.

Он добавил, что Украина просила у США кассетные артбоеприпасы и кассетные реактивные снаряды для РСЗО одновременно больше года назад.

Кассетные артснаряды уже поставляются, но реактивные кассетные боеприпасы – до сих пор нет.

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