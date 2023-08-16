Над Минском пролетит боевая авиация 3 16.08.2023, 20:16

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Названа дата.

Официальные торжества в честь Военно-воздушных сил Беларуси пройдут в пятницу, 18 августа. Минчане и жители Минского района в этот день смогут «насладиться мастерством асов», сообщил телеканал СТВ.

Недавно над аэродромом Мачулищи под Минском авиаторы проводили репетицию воздушного парада. Там пролетели вертолеты и самолеты практически всех типов, которые находятся на вооружении белорусских ВВС.

Как сообщил телеканал, активность на границах Беларуси возрастает, поэтому количество полетов увеличено в разы.

«Несмотря на широкое празднование дня Военно-воздушных сил, вопросы обеспечения безопасности нашего государства всегда являются в приоритете. Поэтому никакой праздник не дает нам повода немножко расслабиться, немножко передохнуть. Занимаемся штатно. Для нас сегодня штатно — это усиленный режим несения боевого дежурства, готовимся к любым неожиданностям, которые могут нам предоставить наши соседи. Еще раз подчеркну: безопасность государства — это наш приоритет, а празднование праздников — это уже прилагаемое к этому», — сказал заместитель командующего ВВС и войск ПВО Анатолий Булавко.

Кроме воздушного парада, будет и наземная программа — в городском поселке Мачулищи 18 августа организуют фотозону.

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