ЕС создаст крупнейший резерв медикаментов на случай ядерной угрозы 2 16.08.2023, 20:21

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Проект получил финансирование на 242 млн евро от Еврокомиссии.

Евросоюз создает в Финляндии крупнейший стратегический резерв медикаментов на случай ядерного ЧП, химических и бактериологических угроз, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление финского МВД.

Проект, который получил финансирование на 242 млн евро от Еврокомиссии, предполагает создание резервных запасов лекарств, медицинских изделий, детекторов, защитного снаряжения и вакцин. Формирование резерва начнется в 2024 году, а использовать его в случае необходимости будут страны Северной и Восточной Европы.

«Химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы стали более вероятными из-за текущей международной ситуации», — заявила управляющая проектом в МВД Финляндии Тарья Рантала.

«Это также связано со вторжением России в Украину», — добавила она.

Аналогичные запасы в настоящий момент создаются во Франции, Польше и Хорватии, но финский резерв, как отмечает Bloomberg, станет крупнейшим в Европе. Он будет частью европейской системы гражданской обороны (EU’s Civil Protection Mechanism), стратегические резервы которой было решено увеличить вскоре после начала войны.

В апреле прошлого года Еврокомиссия выделила 540 млн евро на защиту от химических, биологических, радиационных и ядерных угроз. Деньги были направлены на закупку медицинской техники, лекарственных препаратов, вакцин и средств обеззараживания, а также оплату работы экспертных групп реагирования.

При этом в качестве первого шага ЕС взялся закупить таблетки йодида калия, которые могут использоваться для защиты населения от вредоносного воздействия радиации. Решение о закупках было принято в связи с войной в Украине, рассказали Reuters источники, знакомые с ситуацией. После начала российского вторжения европейские власти проверили запасы йодсодержащих препаратов и выяснили, что они есть лишь в 20 странах ЕС.

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