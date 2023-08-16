Два человека погибли в столкновении трех машин под Светлогорском 16.08.2023, 20:30

2,112

Два авто полностью сгорели.

Авария произошла сегодня, 16 августа, на дороге Р-31 (Бобруйск-Мозырь-граница Украины) в Светлогорском районе, сообщили в пресс-службе МВД. Столкнулись две легковушки, одну из них отбросило под «Газель», перевозившую цистерну.

«Водитель и пассажир Seat погибли. Пассажирка Volkswagen с травмами доставлена в районную больницу», — сообщили в МВД.

Судя по оперативным фото, Seat и «Газель» горели. Личности погибших устанавливаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».