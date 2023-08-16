Залужный, Буданов и другие генералы обсудили контрнаступление с коллегами из США и Британии

Залужный, Буданов и другие генералы обсудили контрнаступление с коллегами из США и Британии2
- 16.08.2023, 20:41
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Ключевой темой переговоров стало военное сотрудничество.
Украинские генералы провели встречу с британскими и американскими коллегами. Одной из тем обсуждений стал ход контрнаступления украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Telegram.
Кто участвовал
По словам Залужного, он вместе с начальником Генштаба генералом Сергеем Шапталой, замглавнокомандующего генералом Михаилом Забродским, командующим ВМС адмиралом Алексеем Неижпапой, первым заместителем министра обороны генералом Александром Павлюком и начальником ГУР Минобороны Кириллом Будановым провели встретились с американскими и британскими партнерами в расширенном формате.
Украинские генералы вели переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным и представителями делегаций партнеров.
Что обсудили
Ключевой темой переговоров стало военное сотрудничество. Залужный отметил, что рассказал об обстановке на фронте и ходе наступательных и оборонительных действий ВСУ.
«Ознакомил с планами Вооруженных Сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника», - уточнил главнокомандующий.
Он также отметил, что сообщил партнерам о ключевых потребностях украинских военных — боеприпасах, вооружении, средствах ПВО, РЭБ и устройствах для дистанционного разминирования.
«Еще один крайне важный вопрос — это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу по этому направлению», - подчеркнул Залужный.
Генерал добавил, что во время встречи были обсуждены и возможности усиления защиты украинских объектов критической инфраструктуры.