YouTube будет удалять видео с ложной медицинской информацией 1 16.08.2023, 21:01

Соцсеть опубликовала новые правила.

Видеохостинг YouTube будет удалять контент с медицинской информацией, вводящей в заблуждение и противоречащей рекомендациям местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно определенных заболеваний и веществ. Об этом говорится в новых правилах соцсети, опубликованных 15 августа.

В частности, с хостинга будут удалять контент, который противоречит рекомендациям органов здравоохранения по предотвращению и передаче определенных заболеваний, а также по безопасности и эффективности одобренных вакцин. Например, сюда относится контент, рекламирующий вредные вещества для профилактики заболеваний.

Также будут удаляться материалы, которые противоречат рекомендациям органов здравоохранения по лечению конкретных заболеваний. В частности, контент, который поощряет непроверенные средства вместо обращения за медицинской помощью при определенных состояниях, например, рекламирует хлорид цезия как средство от рака.

Удалять будут и контент, который оспаривает наличие определенных заболеваний. Например, контент, который отрицает смерть людей от COVID-19.

Особое внимание YouTube будет уделять дезинформации о раке. В частности, удалять контент, пропагандирующий методы лечения, которые оказались вредными или неэффективными, или который отбивает у зрителей желание обращаться за профессиональной медицинской помощью. Как пример в блоге привели видео, на которых говорится, что «чеснок лечит рак» или «принимайте витамин С вместо лучевой терапии».

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