Зеленский провел очередную Ставку 16.08.2023, 21:16

Владимир Зеленский

Обсуждались фронтовые и оборонные вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 августа, провел очередное заседание Ставки. На нем обсудили фронтовые и оборонные вопросы.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

«Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонительные вопросы, которые важны стратегически», - говорится в сообщении.

Президент сказал, что командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком ВСУ Валерий Залужный и Министерство обороны говорили о боеприпасах, вице-премьер-министр Михаил Федоров и Госспецсвязь о том, что касается дронов и вообще наших технологических возможностей.

<>Украина наращивает производство дронов

«В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов ставят вопрос о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне», - сказал президент.

Зеленский пояснил, что происходит совместная работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, а также работа в Украине.

«Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. И необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны — это «глаза» и защита на передовой. Разной дальности, различных целей. Дроны — это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками», - добавил Зеленский.

Также президент пояснил, что это собственно, все то, о чем говорили с военным накануне в Донецкой и Запорожской областях. Теперь это является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки.

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