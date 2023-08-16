В Турции зафиксировали новый температурный рекорд — почти +50°C 16.08.2023, 21:28

1,074

Но на популярных у белорусов курортах температура заметно ниже.

Под воздействием аномальной жары, охватившей страну, в Турции 15 августа был побит температурный рекорд, написал в Twitter глава турецкого Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Озхасеки.

«По данным Главного управления метеорологии Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата, самая высокая температура была зафиксирована в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир — 49,5°C», — сообщил Мехмет Озхасеки.

Предыдущий рекорд — 49,1°C — был установлен в городе Джизре провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.

Озхасеки в связи с такой аномальной жарой призвал бороться с изменением климата и «проявлять чуткость» в соответствии с целями Турции по нулевым выбросам и экологическому развитию до 2053 года.

По данным weather.com, на популярных у белорусов турецких курортах температура сейчас выше +30°C. В Анталии и Алании сегодня, 16 августа, +32°C, примерно так же будет и на протяжении недели. В Кемере +36°C, но к воскресенью похолодает до +33°C. В Кушадасах +32°C и будет теплеть до +36°C, пишет «Зеркало».

Напомним, несколько месяцев средняя температура поверхности моря на планете значительно превышает прежние значения для этого времени года. Этим встревожены ученые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».