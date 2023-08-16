В Минске начал действовать единый проездной 16.08.2023, 21:51

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Насколько это выгодно?

Единый проездной уже сегодня стал доступен минчанам. По нему можно будет прокатиться в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро. Стоимость нового проездного на месяц — 51,5 рубля. Читатели «Онлайнера» делятся впечатлениями и считают выгоду.

Раньше Катя брала проездной на три вида транспорта: автобус, троллейбус и метро. Покупала сразу на месяц, стоил он чуть больше 62 рублей.

— До работы и обратно я добираюсь либо на метро, либо на троллейбусе. На автобусе было удобно добираться с работы к психотерапевту, — рассказывает девушка. — Живу я в частном секторе, поэтому часто случаются ситуации, когда доехать на общественном транспорте оказывается быстрее, чем десять минут дожидаться такси и потом стоять в пробках.

Девушка подмечает: единый проездной за 51,5 рубля выходит и дешевле, и удобнее.

Если сопоставлять цену проездного и сумму, которую девушка раньше тратила бы на жетоны и талончики (включая выходные дни), то выгода в пользу первого варианта — 20 рублей. Сейчас, с учетом новых цен единый проездной выйдет дешевле поездок по отдельности рублей на 30.

А вот читательница Даша разницу между старым и новым проездным практически не почувствовала:

— Так как на работу я еду сначала на метро, а потом на автобусе, то раньше покупала безлимитный проездной на 30 суток на метро и автобус. Стоил он 52,55 рубля. Единый проездной сейчас стоит 51,05 рубля, причем он распространяется еще и на троллейбус, и на трамвай. Последний я практически не использую, но на троллейбусах периодически езжу. Получается, моя экономия составила 1,5 рубля. Мелочь, а приятно.

В целом на проезд в троллейбусах Даша тратит по 5—7 рублей в месяц, а значит, и прибыль от единого проездного возрастает, считайте, до 8,5 рубля.

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