Ученые смогли воспроизвести песню Pink Floyd прямо из мозга людей 2 16.08.2023, 22:15

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Каким это удалось.

Исследователи успешно внедрили технологию, воссоздавшую песню Pink Floyd «Another Brick in the Wall, Part 1» исключительно с помощью мозговой активности. Об этом говорится в исследовании журнала PLOS Biology.

В исследовании использовалась методика, известная как реконструкция стимулов, которая основывалась на предыдущих инновациях и позволяла исследователям воспроизводить песню, подобную той, которую человек слышал.

29 участников имели фармакорезистентную эпилепсию и внутричерепные сетки или полоски электродов, хирургически имплантированных для помощи в лечении. Исследователи использовали эти электроды для записи активности в разных слуховых участках мозга людей, обрабатывающих такие аспекты музыки, как текст и гармония – в то время как участники активно слушали «Another Brick in the Wall, Part 1». Записи проходили в медицинском центре Олбани на севере штата Нью-Йорк.

Ученые использовали искусственный интеллект для анализа и создания копии слов и звуков, которые слышали участники. Хотя конечный продукт получился довольно приглушенным, но песня поняла каждому, кто ее слушает. Исследователи также уверены, что в последующих попытках им удастся улучшить ее качество.

При прослушивании в первую очередь задействована правая часть мозга участников, преимущественно в верхней височной извилине, особенно во время восприятия уникальной музыки. В левой части мозга также наблюдался маленький уровень стимуляции. Исследователи также обнаружили, что точка в височной доле мозга загоралась, когда играли 16 ноту ритм-гитары, а песня играла со скоростью 99 ударов в минуту.

Этот вывод может дать большее понимание роли этого участка в обработке ритма. Это также может помочь в восстановлении речи людей, потерявших его из-за таких заболеваний, как боковой амиотрофический склероз. Вместо того чтобы создавать монотонную, почти роботообразную реакцию, лучшее понимание того, как мозг обрабатывает и реагирует на музыку, может привести к более гибкому восстановлению речи.

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