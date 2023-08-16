Зеленский: Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море 16.08.2023, 22:39

Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первое гражданское судно 16 августа прошло через новый украинский гуманитарный коридор и движется в направлении пролива Босфор. Об этом он написал в Twitter.

«Украина только что сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор», – написал президент.

Он отметил, что ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию (International Maritime Organization) о работе коридора, а она, в свою очередь, подтвердила право Украины на обеспечение свободы судоходства и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.

«Безопасное море для всех. Это принципиальная позиция Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность судоходства являются основными международными принципами», – подытожил Зеленский.

О выходе 16 августа из порта Одессы первого судна с грузом после расторжения Россией «зерновой сделки» сообщал перед этим вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На борту контейнеровоза Joseph Schulte, ходящего под флагом Гонконга, более 30 тыс. т груза (2114 контейнеров), в том числе продовольствия.

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