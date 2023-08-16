закрыть
16 августа 2023, среда, 22:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море

  • 16.08.2023, 22:39
Зеленский: Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море

Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первое гражданское судно 16 августа прошло через новый украинский гуманитарный коридор и движется в направлении пролива Босфор. Об этом он написал в Twitter.

«Украина только что сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор», – написал президент.

Он отметил, что ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию (International Maritime Organization) о работе коридора, а она, в свою очередь, подтвердила право Украины на обеспечение свободы судоходства и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.

«Безопасное море для всех. Это принципиальная позиция Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность судоходства являются основными международными принципами», – подытожил Зеленский.

О выходе 16 августа из порта Одессы первого судна с грузом после расторжения Россией «зерновой сделки» сообщал перед этим вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На борту контейнеровоза Joseph Schulte, ходящего под флагом Гонконга, более 30 тыс. т груза (2114 контейнеров), в том числе продовольствия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип