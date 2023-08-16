Президент Польши утвердил проведение референдума в день выборов в парламент 16.08.2023, 23:31

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Анджей Дуда

На референдум будет вынесен вопрос, связанный с польско-белорусской границей.

Польский президент Анджей Дуда в среду подписал поправку к закону об общенациональном референдуме, которая позволит провести плебисцит в день парламентских выборов 15 октября.

Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Польши.

Поправка к закону позволяет провести общенациональный референдум в Польше в один день с президентскими, парламентскими выборами или выборами в Европарламент. Референдум можно будет проводить с 7:00 до 21:00.

Ранее в среду Сейм Польши отклонил возражения Сената, где большинство имеют оппозиционные партии, против внесения изменений в закон об общенациональном референдуме.

Напомним, референдум инициировала партия власти «Право и справедливость». Сначала на него хотели вынести единственный вопрос – о механизме распределения мигрантов между странами ЕС, но впоследствии к нему добавили еще три.

Теперь первый вопрос касается продажи важных государственных активов иностранным юридическим лицам, второй – повышения пенсионного возраста, третий – механизма распределения мигрантов между странами ЕС, четвертый – демонтажа забора на границе Польши и Беларуси.

Правительство обосновало проведение референдума одновременно с выборами в Сейм и Сенат тем, что это позволит уменьшить расходы и повысить явку.

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