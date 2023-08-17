В Гомеле стали штрафовать за воробьев, которых летают под крышами магазинов 17.08.2023, 2:19

Выгнать птиц из таких строений сложно.

Администрацию гомельского гипермаркета уже не первый раз оштрафовали за птиц, которые летают под его крышей, пишет издание «Штодзень».

Под очень высокими потолками гипермаркетов иногда можно увидеть воробьев или даже голубей. Они обычно без проблем попадают под своды больших зданий и очень комфортно там себя чувствуют.

В гомельском гипермаркете на улице Гагарина воробьи чувствовали себя совершенно роскошно. Уже несколько лет в соцсетях регулярно появляются видео, где птицы то и дело лакомятся свежими овощами, ягодами и воруют время от времени в магазине орехи или крупы.

В эти дни кто-то из покупателей написал в санстанцию жалобу на птиц, которых «содержат в гипермаркете».

В ответ на это с целью «устранить нарушение санитарных норм и правил» сотрудники управления торговли и услуг Гомельского горисполкома вместе с сотрудниками Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии «провели надзорные мероприятия» и действительно «установили там факт содержания птиц».

В отчете чиновников о проделанной работе отмечено, что птиц, которые «были в магазине на иждивении», «поймали и отпустили в естественную среду обитания».

При этом на администрацию гипермаркета завели дело по административной статье 17.5 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований), штраф по которой предусмотрен до 30 базовых величин, то есть 1 110 белорусских рублей.

Правда, совсем выгнать птиц из таких строений сложно, а администрацию этого самого гипермаркета недавно уже штрафовали за этих самых воробьев. Смогут ли они совладать с проблемой в будущем — покажет время.

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