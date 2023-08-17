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В США вводят робота Ozmo, который самостоятельно моет окна

  • 17.08.2023, 3:03
В США вводят робота Ozmo, который самостоятельно моет окна

Видеофакт.

Стартап Skyline Robotics с помощью робота под названием Ozmo выполняет работу по мойке окон на небоскребах Нью-Йорка. Об этом сообщает CNBC.

Робот Ozmo успешно работает на высотном доме в Манхеттене. Именно робот отвечает за процесс мойки окон благодаря своей структуре, напоминающей роботизированную руку с прикрепленной щеткой. Важной особенностью системы является использование камеры LiDAR, которая отслеживает окна и определяет их положение на здании.

Рос Блюм, президент и главный операционный директор компании Skyline Robotics, пояснил, что камера LiDAR создает 3D карту здания и помогает роботу правильно позиционироваться для эффективного мытья окон. Человек-оператор на крыше здания контролирует движения робота, но возможно дистанционное управление.

Skyline Robotics отмечают, что их целью является не замена мойщиков роботами, а переквалификация для использования новейших технологий. Однако, учитывая особенности логистики, робот Ozmo уменьшает количество работников, необходимых для мытья высоток.

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