Philip Morris планирует отказаться от производства традиционных сигарет 17.08.2023, 4:36

Обычные сигареты постепенно устаревают.

Табачная компания Philip Morris собирается в будущем отказаться от производства традиционных сигарет. Об этом заявил глава немецкого подразделения Philip Morris Маркус Эссинг в интервью Bild.

По мнению Эссинга обычные сигареты постепенно устаревают.

«К 2025 году мы хотим убедить более 40 миллионов курильщиков во всем мире использовать альтернативные варианты, снижающие содержание вредных веществ. Это будет соответствовать 50% оборота», — сказал Эссинг.

По его словам, как только достаточное количество курильщиков перейдет, например, на системы нагрева табака, Philip Morris снимет табачные сигареты с производства.

Глава немецкого представительства Philip Morris не назвал точной даты, когда именно компания прекратит производство сигарет.

Сам Эссинг говорит, что хотел бы, чтобы это произошло «как можно скорее».

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