В Гродно бесправницу отправили в колонию на полгода 17.08.2023, 5:46

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Автомобиль BMW 316, принадлежавший мужу девушки, конфисковали.

В Гродно вынесли приговор 24-летней бесправнице, которая дважды попалась пьяной за рулем. Ей дали полгода колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В первый раз девушку привлекли к ответственности в августе прошлого года за управление автомобилем без права управления. Второй раз — за это же нарушение, но вдобавок машину она вела в состоянии алкогольного опьянения. Ее оштрафовали на 230 базовых величин.

В январе 2023 года ее вновь остановили за рулем BMW 316 сотрудники ГАИ — водительского удостоверения к этому времени у нее не появилось, а девушка вновь была пьяна.

На нее завели уголовное дело по ч.1 ст. 317−1 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, совершенное повторно в течение года) и ч. 2 ст. 317−2 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, если это деяние совершено неоднократно).

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев 10 дней с отбыванием в исправительной колонии.

Автомобиль BMW 316, принадлежавший мужу девушки, конфисковали.

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