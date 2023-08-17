Водитель врезался в стелу на въезде в Новолукомль
- 17.08.2023, 0:59
Фотофакт.
В ГАИ Витебской области сообщили об аварии, которая произошла в Чашникском районе сегодня, 16 августа, около 15:40. На въезде в Новолукомль водитель Renault врезалась в стелу.
— По предварительной информации, водитель, двигаясь со стороны деревни Дудари в направлении Новолукомля, отвлекся от управления, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на стелу «Новолукомль» на въезде в город, — рассказали в Госавтоинспекции.
Пострадали двое: водитель Renault, а также его пассажирка. Их доставили в больницу.