Водитель врезался в стелу на въезде в Новолукомль 17.08.2023, 0:59

Фотофакт.

В ГАИ Витебской области сообщили об аварии, которая произошла в Чашникском районе сегодня, 16 августа, около 15:40. На въезде в Новолукомль водитель Renault врезалась в стелу.

— По предварительной информации, водитель, двигаясь со стороны деревни Дудари в направлении Новолукомля, отвлекся от управления, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на стелу «Новолукомль» на въезде в город, — рассказали в Госавтоинспекции.

Пострадали двое: водитель Renault, а также его пассажирка. Их доставили в больницу.

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