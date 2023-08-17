Трампа поместят в изолятор округа Фултон в Атланте 5 17.08.2023, 7:37

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Дональд Трамп

Экс-президент США должен сдаться полиции.

В ближайшие дни бывший президент США Дональд Трамп должен сдаться полиции штата Джорджия. Ожидается, что его и еще 18 обвиняемых поместят в следственный изолятор округа Фултон в Атланте, где они будут дожидаться суда по делу о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате. Об этом говорится в статье BBC.

В публикации отмечается, что если Трамп, вероятно, проведет в этом центре временного заключения всего несколько часов, то другим заключенным, которые попадают в это место, везет куда меньше.

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