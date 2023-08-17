Президент Польши ответил Лукашенко 1 17.08.2023, 7:42

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Анджей Дуда

Фото: PAP

Белорусский режим должен прекратить гибридные атаки.

Президент Польши Анджей Дуда дал ответ белорусскому диктатору Александра Лукашенко, что сделать, чтобы улучшить отношения между Беларусью и Польшей. Ранее Лукашенко заявил о желании улучшить отношения между странами.

Об этом пишет «Польское радио».

По словам Дуды, белорусский режим должен прекратить гибридные атаки с использованием мигрантов на польскую границу, если действительно хочет улучшить отношения между странами.

«Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу. Это не является никаким секретом, поскольку мы имеем видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем гибридной атакой.

Представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов к линии границы», — сказал он.

Дуда добавил, что польско-белорусская граница является границей ЕС, а потому Польша также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.

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