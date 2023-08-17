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Стоматологам в Беларуси придется работать быстрее

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  • 17.08.2023, 8:02
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Стоматологам в Беларуси придется работать быстрее

Зуб придется удалять за 10 минут.

В Минздраве обещали снижение стоимости стоматологических услуг за счет пересмотра норм времени и расхода материалов на платные стоматологические услуги. Судя по постановлению ведомства, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, белорусским стоматологам придется ускориться: делать анестезию, ставить пломбы и даже вырывать зубы надо будет быстрее — потому что, по логике властей, тогда пациентам платить придется меньше.

Документом изменяются нормы времени и расхода материалов на платные медицинские услуги. В нем — более 200 страниц наименований услуг, поэтому журналисты zerkalo.io выбрали самые простые и всем понятные примеры.

Прежнее постановление Минздрава, регулирующее нормы времени на стоматологические услуги, было принято в 2011 году.

Напомним, регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг вводится с 1 ноября 2023 года. Эта мера призвана «повысить доступность платных стоматологических услуг для населения», она будет касаться и государственных, и частных клиник.

Как поясняли в Минздраве, главная цель нововведения — сформировать справедливые цены, однако качество услуг не должно снизиться. Для этого эксперты, в том числе представители частного бизнеса, пересмотрели нормы времени на работу и расходов на материалы.

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