Стоматологам в Беларуси придется работать быстрее 2 17.08.2023, 8:02

1,622

Зуб придется удалять за 10 минут.

В Минздраве обещали снижение стоимости стоматологических услуг за счет пересмотра норм времени и расхода материалов на платные стоматологические услуги. Судя по постановлению ведомства, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, белорусским стоматологам придется ускориться: делать анестезию, ставить пломбы и даже вырывать зубы надо будет быстрее — потому что, по логике властей, тогда пациентам платить придется меньше.

Документом изменяются нормы времени и расхода материалов на платные медицинские услуги. В нем — более 200 страниц наименований услуг, поэтому журналисты zerkalo.io выбрали самые простые и всем понятные примеры.

Прежнее постановление Минздрава, регулирующее нормы времени на стоматологические услуги, было принято в 2011 году.

Напомним, регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг вводится с 1 ноября 2023 года. Эта мера призвана «повысить доступность платных стоматологических услуг для населения», она будет касаться и государственных, и частных клиник.

Как поясняли в Минздраве, главная цель нововведения — сформировать справедливые цены, однако качество услуг не должно снизиться. Для этого эксперты, в том числе представители частного бизнеса, пересмотрели нормы времени на работу и расходов на материалы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».