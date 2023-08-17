Российские пропагандисты назвали главную причину поражения оккупационной армии в Украине 17.08.2023, 8:11

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Во всем обвиняют Шойгу.

В Министерстве обороны РФ просто не хватает командиров, способных руководить оккупационной армией на передовой в Украине. Ряд российских военных блогеров выразил недовольство офицерами среднего звена, обвинив их во введении на фронте ненужных бюрократических мер. Более того, они очень часто жестко обращаются со своими ранеными, отдают приказы, ведущие к гибели военнослужащих, и одновременно с этим постоянно дезинформируют высшее военное руководство России.

Аналитики из Института изучения войны озвучили главные тезисы по ситуации в армии РФ. Известно, что один из офицеров среднего звена решил ввести целый ряд дополнительных бюрократических мер после визита на передовую командующего ПВО и ПРО РФ Андрея Демина. Самое интересное, что путинский генерал сам выступал против любой бюрократии на фронте. Целый ряд военкоров из РФ утверждает, что свой гнев необходимо направлять не на офицеров, а именно на высшее руководство МО РФ, которые назначают таких командиров на местах. Не исключено, что в МО РФ придерживается системы, которая не набирает и не обучает новое поколение офицеров среднего звена. Вместо этого им легче назначить на передовую старых неэффективных командиров.

Один военкор заявил, что МО РФ предпочитает назначать на ту или иную должность лояльных к себе командиров. Еще один военкор заявил, что РФ не устранит эту пагубную проблему без внесения существенных изменений в рядах самого МО РФ.

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