«$1000 в месяц выходит легко» 17.08.2023, 8:19

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Айтишник проводит выходные в лесу — и зарабатывает на этом.

Многие с нетерпением ждут дня рождения или Нового года, а 35-летнему Саше Горбацевичу по кайфу ловить волну белых грибов. В свободное от основной работы в IT время парень собирает дары леса на продажу, ведет о них блог, выступает перед гостями в ресторане в качестве профессионального грибника и планирует организовывать туры в лес для иностранцев, пишет onliner.by.

«Кажется, будто кто-то бежит из кустов. Тот еще адреналин»

Саша родился в Минске, но каждое лето проводил в деревне. С раннего детства отец брал его в лес и учил собирать грибы.

— Помню, как утром после зарядки в детском лагере я прибегал на аллею и наблюдал, как они растут, — вспоминает молодой человек. — В прошлом году нашел ту самую аллею, там росло восемь грибов. Удивительно.

Тут же Саша делится самым ценным правилом при сборе, которому его научил отец: не знаешь — не бери. Сейчас есть множество групп в соцсетях, куда можно выложить фото гриба, и участники быстро подскажут, что за он.

Десять лет назад у парня появилась страсть — разыскивать в лесу что-то уникальное. А началось все вот с чего.

— Мы с отцом, старшим братом и дядей поехали в лес в Пуховичском районе. Там наткнулись на разрушенный мост. Оказалось, неудачно проехала фура и сломала. Мы не знали, куда двигаться дальше. Ткнули на карте пальцем в самый большой лес поблизости. Идем. Болото, расползаются гадюки, мы боимся. Лес все выше и выше, появляются дубы. Поднимаемся на холм, а там очень много дубовых белых грибов. Это чудо, как по-другому назовешь?

Многие ждут Новый год или день рождения, а я жду начало волны белых грибов. Это всего неделя в году, и ее может не быть несколько лет. Жду, чтобы собрать все факты, проанализировать, решить сложную задачу. Приезжаешь в лес, а там нет ни одного старого гриба, все молодые. Понимаешь, что около 30 часов назад в этом месте начало происходить чудо природы. Это высшая степень удовольствия. Ты улетаешь и будто смотришь на себя со стороны. Если находка грандиозная, мы с девушкой обнимаемся, целуемся, прыгаем от радости.

Девушка Люда поддерживает почти все грибные авантюры своего парня. Однажды Саша закончил работать поздно, ближе к двум часам ночи. Почитал новости, проанализировал свои записи по дождям и температуре и понял: надо ехать. Люда поддержала. Зашли с фонарями в лес — и наткнулись на россыпь белых грибов. Саша принялся считать, но сбился на 500-м, как раз прошел дождь.

Был случай, когда парня с девушкой приняли за браконьеров в Налибокской пуще. Они просто захотели прогуляться зимой в лесу и заодно разведать места. Местный егерь помешал: «Какие грибы зимой?» Оказалось, чтобы спрогнозировать урожайность, достаточно посмотреть на сам лес вне сезона.

Рассказывать лайфхаки по сбору Саша не собирается: уникальная информация. Единственное, он рекомендует пользоваться онлайн-картой дождей. Парень старается быть на месте с ценными грибами до того, как туда приедут другие. Чаще всего выдвигается ночью.

— Ночью совсем другие эмоции, не похожие ни на что. Идешь — и тени от кустов и деревьев ускоряются. Возникает иллюзия, будто кто-то бежит на тебя из кустов. Тот еще адреналин.

Начинающим грибникам молодой человек советует почитать книги по микологии, чтобы разобраться, возле каких деревьев что растет.

— Я часто слышу, как люди жалуются: «Я всю жизнь собирала у бабушки в деревне, а сейчас хожу — и ничего нет. Негодяи, убили грибницу». Но на самом деле все может быть не так, — уверяет парень. — Деревья выросли, сменилась лесная подстилка — это нужно учитывать при сборе.

Обычно парень едет в лес вдвоем с девушкой. Однако, когда грибов очень много, в помощь приходится брать отцов. Саша признает, что до сих пор уступает папе в навыках поиска. Если себе он дает 6 баллов из 10, то отец видит грибы на все 9.

Саша делится, что хочет знать все грибы в лесу. Прошлой осенью он шел по лесу и собирал в корзину все, что не знал. Получилось 28 неизвестных видов. Приехал домой и до полночи разбирался с книжкой и интернетом, что за они.

«За сезон потратил на хобби почти $4 тыс.»

Продавать собранное Саша и Люда надумали еще в прошлом году. Заработать хотелось хотя бы на то, чтобы покрыть расходы на бензин и ремонт машины. Не получилось: практически все лето стояла засуха.

— В прошлом году мы ездили на длинные расстояния. За три месяца я потратил на свое хобби почти $4 тыс. — с учетом ночлега в усадьбах и питания в местных кафешках. О заработке речи вообще не идет. Бо́льшая часть денег уходит на бензин. Съездить из Минска в Брестскую область — уже 120 рублей. Окупилась единственная поездка, когда мы собрали корзину идеальных сосновых белых грибов. Привезли на Комаровку и продали за 350 рублей. Если отнять расходы на бензин и все остальное, то выручка составила всего 30 рублей.

Траты в этом хобби требуются постоянно. Помимо бензина и ремонта машины, это лесная экипировка: защитный костюм от клещей, ночные фонари. К примеру, в ближайшее время Саша собирается купить фонарь за $100, чтобы ночью можно было видеть еще лучше.

В этом сезоне дела стали спориться. К примеру, на прошлой неделе парень с девушкой насобирали под Минском три корзины — подосиновики и белые. Продавать на Комаровку привезли только одну, остальные оказались червивыми. Девять литров удалось продать за два часа.

Цена сейчас высокая: белые продавали по 100 рублей за килограмм, подосиновики — по 60. Выручка составила 320 рублей. Стоит учесть, что около 70 рублей паре понадобилось, чтобы заплатить за проверку в лаборатории и аренду места.

— Если товар уникальный, стоимость можно делать повыше. Если грибов много, то цена меньше, чтобы товар не испортился и его раскупили. Стоимость постоянно балансируется. Сразу смотришь соседние прилавки и выставляешь цену, исходя из текущей ситуации на рынке. Это целая наука по продажам. Одна покупательница спрашивает в последний раз: «Если я возьму три кучки, скинете по 5 рублей с каждой?» В итоге выбила у нас 10 рублей скидки.

$250 за поход в лес — а это реально?

В этом году Саша начал сотрудничать с рестораном. Закрутилось все случайно. Он увидел объявление, что в одном месте предлагают попробовать вегетарианский сет. Стало интересно, ведь его девушка не ест мяса. Одним из блюд оказалась фиолетовая картошка, фаршированная сморчками. У Саши сразу глаза на лоб полезли: как так?! Для Беларуси это очень ценный и редкий гриб, так как по запаху напоминает черный трюфель. Соответственно, и цена приличная: 50 граммов сморчков стоят 50 рублей. К слову, у парня есть задумка — насобирать килограмм сморчков и продать на Комаровке за $400. Уверен, что купят. Особенно ценят подобные изыски иностранцы.

Саша разговорился с шеф-поваром — тот тоже оказался любителем грибов, только больше по части приготовления. Так у них родилась идея разработать сет блюд, основные ингредиенты которых — сезонные грибы. Саша приходит на дегустацию сетов как приглашенный эксперт и общается с гостями, отвечает на их вопросы.

Еще одна идея — водить туры в лес. Спрос большой, люди уже готовы платить по $250 за вылазку, говорит парень.

— Я пока думаю, как правильно поступить. Во-первых, если возить массовые туры, это небезопасно для грибницы и лесов. Во-вторых, зачем мне самому создавать себе конкурентов, показывать места? Другое дело — иностранцы. К примеру, весной мне написал парень из Нигерии, попросил поводить его по лесу. Мы нашли все виды весенних грибов. Я точно знаю, что лес от нас не пострадал, что туда он не вернется. Поэтому, скорее всего, туры актуальнее организовывать для иностранцев.

С прошлого года Саша ведет тематический блог, со временем хочет его монетизировать.

Практически весь день в силу основной профессии Саша работает за компьютером. Вне сезона он старается трудиться практически без выходных, чтобы летом больше времени проводить в лесу. Сейчас он бывает в лесу три раза в неделю. Зимой ходит в тренажерку, бегает, готовится к сезону.

Уходить из IT и жить только на заработок от хобби Саша точно не собирается. Но брать продолжительный отпуск на три летних месяца — то, что надо. Тем более парень на собственном примере убедился: «Золотые горы не светят, но $1000 в месяц можно сделать легко».

Последний заработок с продажи Саша потратил на станцию «Алиса». Они с девушкой хотят в следующий раз на Комаровке запустить свои видео со сборов и подобрать тематическую лесную музыку. Получится импровизированная грибная вечеринка.

— Для меня поход в грибы — это что-то вроде медитации, — признается Саша. — Когда я в лесу, то не думаю о проблемах и тревогах, там чистая голова, отдыхаю душой. Плюс понимаю, что на моем хобби как минимум можно заработать на жизнь. Грибы помогают получать удовольствие от процесса сбора и счастливо проживать лучшие месяцы в году.

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