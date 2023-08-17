Спущенные шины великой геополитики 3 Telegram-канал «СерпомПо»

17.08.2023, 8:34

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А где же российские «Лады»?

Следом за Китаем, другая, некогда отсталая в экономическом отношении страна – коммунистический Вьетнам, обставляет Россию в развитии, показывая преимущества кооперации с западными компаниями.

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast начал котироваться в Америке на NASDAQ и обошел по капитализации Ford Motor, General Motors и BMW Group.

Причем, особых секретов нет – в основе моделей VinFast лежат лицензионные технологии той же BMW. Дизайн делает Pininfarina. Сама компания была создана в 2017 году и вот она уже на американской бирже с неплохими показателям.

Это Вьетнам. А где же великий геополитик с его «Ладами»? Уже удалось поставить подушки безопасности? Научились ровно клеить слово «Москвич» на китайские машины?

Как-то умеет Вьетнам, оставаясь коммунистической страной после далекой уже войны с США, не ввязываться во внешнеполитические авантюры (как Путин), не гудеть о «неоколониализме» (как Лавров), а заниматься экономическим развитием в кооперации с западным миром. У него свой поворот – на Запад. Не то что у кремлевских лузеров – эти и на Западе провалились, и в России. Остался Восток – там результат, похоже, тот же.

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