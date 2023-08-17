закрыть
17 августа 2023, четверг, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спущенные шины великой геополитики

3
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 17.08.2023, 8:34
  • 6,372
Спущенные шины великой геополитики

А где же российские «Лады»?

Следом за Китаем, другая, некогда отсталая в экономическом отношении страна – коммунистический Вьетнам, обставляет Россию в развитии, показывая преимущества кооперации с западными компаниями.

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast начал котироваться  в Америке на NASDAQ и обошел по капитализации Ford Motor, General Motors и BMW Group.

Причем, особых секретов нет – в основе моделей VinFast лежат лицензионные технологии той же BMW. Дизайн делает Pininfarina. Сама компания была создана в 2017 году и вот она уже на американской бирже с неплохими показателям.

Это Вьетнам. А где же великий геополитик с его «Ладами»? Уже удалось поставить подушки безопасности? Научились ровно клеить слово «Москвич» на китайские машины?

Как-то умеет Вьетнам, оставаясь коммунистической страной после далекой уже войны с США, не ввязываться во внешнеполитические авантюры (как Путин), не гудеть о «неоколониализме» (как Лавров), а заниматься экономическим развитием в кооперации с западным миром. У него свой поворот – на Запад. Не то что у кремлевских лузеров – эти и на Западе провалились, и в России. Остался Восток – там результат, похоже, тот же.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип