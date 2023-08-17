Пионтковский рассказал, как закончится атака «вагнеровцев» на Польшу из Беларуси 2 17.08.2023, 8:40

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Андрей Пионтковский

Поляки спокойно смотреть на это не будут.

Живущий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что признанная международной преступной организацией российская частная военная компания «Вагнер» будет быстро разгромлена в случае попытки зайти на территорию Польши. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман.

Бацман попросила собеседника прокомментировать ситуацию с белорусскими вертолетами, которые оказались в воздушном пространстве Польши.

«Я очень приветствую такого рода провокации Лукашенко. Давайте больше таких делать, потому что, в общем, поляки спокойно смотреть на это не будут. Особенно меня вдохновляют разговоры, что вагнеровцы завтра пойдут брать Варшаву или Жешув. Это часть шантажа», – высказался политолог.

Он напомнил, что вагнеровцы уже ходили «брать один нефтяной заводик».

«Кажется, это местечко называется [месторождение Хашам в сирийской провинции] Дэйр-эз-Зор. И там их покрошили. Я помню, как госсекретарь предыдущей администрации [США] Майк Помпео после долгих умолчаний рассказал, что «мы их 300 или 400 человек покрошили», – сказал Пионтковский.

Он добавил, что «стучит по дереву, чтобы, дай бог, кто-то туда [в Польшу действительно] пошел. Политолог считает, что для поляков это станет стимулом, не дожидаясь общих бюрократических решений НАТО, нанести ответный удар по базам вагнеровцев «в той же Беларуси».

«Если вагнеровцы все-таки попытаются зайти в Польшу, что дальше?» – предложила смоделировать Бацман.

«Скажу так, пропуская несколько промежуточных этапов. Война кончится через несколько дней. Так или иначе НАТО придется [реагировать]. [...] Поляки все сделают для того, чтобы самим начать активно операцию и втянуть так или иначе НАТО. Поэтому не пойдут [вагнеровцы]. Лукашенко уже стал заднюю давать и сказал, что он пошутил [когда говорил, что наемники настойчиво просят его разрешить им отправиться «на экскурсию» в Польшу]», – подытожил Пионтковский.

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