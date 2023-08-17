Ученые выяснили, какая музыка повышает шансы на победу в спортивных соревнованиях 17.08.2023, 8:44

Предыдущие исследования показали, что музыка может улучшить результаты во время тренировок.

Ученые из Агдерского университета выяснили, что прослушивание электронной музыки перед соревнованием может повысить шансы на победу. Исследование опубликовано в журнале Music & Science.

Предыдущие исследования показали, что музыка может улучшить результаты во время тренировок. Но спортсмены не могут носить наушники во время соревнований, поэтому ученые хотели проверить, как повлияет прослушивание перед ними.

В новом исследовании ученые пригласили принять участие молодых солдат (23 мужчин и 17 женщин), которые имели примерно одинаковый возраст, уровень образования и музыкальные вкусы.

Авторы работы решили не использовать уже существующие песни, так как они могли ассоциироваться с чем-то своим у каждого участника, что повлияло бы на результаты. Треки для прослушивания перед соревнованиями создали студенты-бакалавры, обучающиеся сочинению электронной музыки.

В серии экспериментов участникам давали прослушать быструю или медленную версию трека. Прослушивание любой музыки улучшило производительность солдат на гребном тренажере: они набрали больше баллов за каждую попытку. Также участники, слушавшие электронную музыку, ждали испытания с большим нетерпением, чем при подготовке в тишине.

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