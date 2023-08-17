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Ученые выяснили, какая музыка повышает шансы на победу в спортивных соревнованиях

  • 17.08.2023, 8:44
Ученые выяснили, какая музыка повышает шансы на победу в спортивных соревнованиях

Предыдущие исследования показали, что музыка может улучшить результаты во время тренировок.

Ученые из Агдерского университета выяснили, что прослушивание электронной музыки перед соревнованием может повысить шансы на победу. Исследование опубликовано в журнале Music & Science.

Предыдущие исследования показали, что музыка может улучшить результаты во время тренировок. Но спортсмены не могут носить наушники во время соревнований, поэтому ученые хотели проверить, как повлияет прослушивание перед ними.

В новом исследовании ученые пригласили принять участие молодых солдат (23 мужчин и 17 женщин), которые имели примерно одинаковый возраст, уровень образования и музыкальные вкусы.

Авторы работы решили не использовать уже существующие песни, так как они могли ассоциироваться с чем-то своим у каждого участника, что повлияло бы на результаты. Треки для прослушивания перед соревнованиями создали студенты-бакалавры, обучающиеся сочинению электронной музыки.

В серии экспериментов участникам давали прослушать быструю или медленную версию трека. Прослушивание любой музыки улучшило производительность солдат на гребном тренажере: они набрали больше баллов за каждую попытку. Также участники, слушавшие электронную музыку, ждали испытания с большим нетерпением, чем при подготовке в тишине.

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