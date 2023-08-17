Российский мобик-снайпер напился и расправился с сослуживцем в окопе 2 17.08.2023, 8:49

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Вину за убийство он пытался свалить на украинских диверсантов.

В Ростовской области РФ военный суд приговорил к 8 годам колонии оккупанта Ивана Алексеева, который расправился с собственным сослуживцем. Вину за убийство он пытался свалить на украинских диверсантов, но был разоблачен. О деле сообщило российское издание «Коммерсант».

Инцидент случился на фронте. Осужденный распивал с тремя сослуживцами водку прямо в блиндаже и громко говорил, из-за чего у него возник конфликт с жертвой, завязалась драка, в ходе которой Алексеев выстрелил своему сослуживцу в голову из автомата, а после еще и воткнул в шею нож.

Пытаясь скрыть следы преступления, он оттащил свою жертву от блиндажа и там продолжил наносить ему ножевые ранения в попытке сфальсифицировать нападение диверсантов ВСУ. Ничего не получилось, оккупант был разоблачен. Обвинение просило для него 15 лет тюрьмы. Однако в благодарность за «боевые заслуги» в войне против Украины ему в два раза урезали срок до 8 лет.

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