Карбалевич: Минск может преподнести китайскому министру неприятный подарок
- 17.08.2023, 8:56
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КНР он явно не понравится.
Закрытием двух пограничных пунктов на границе с Беларусью Литва пытается дать сигнал официальному Минску. Но неизвестно, готов ли режим Александра Лукашенко пойти на уступки. Об этом в комментарии «Белсату» рассказал политолог Валерий Карбалевич.
Эксперт отметил, что Литва закрывает два пограничных пункта в качестве политического ответа на действия официального Минска, которые она считает неприемлемыми. Это миграционный кризис и «фактор вагнеровцев, которые появились в Беларуси и с помощью которых Лукашенко пытается шантажировать соседние страны».
«Поэтому действия Литвы – это попытка показать белорусскому руководству, что такие действия неприемлемы», – сказал Валерий Карбалевич.
По его словам, для Минска это неприятно и бьет по его экономическим интересам, поэтому, «наверное, белорусская сторона не хотела бы такого развития событий». Об этом свидетельствуют среди прочего заявления Лукашенко, который на прошлой неделе «говорил миролюбивые вещи и предлагал миролюбивые жесты» и поручил премьер-министру Роману Головченко договариваться с Польшей.
Карбалевич отметил, что закрытие пограничных пунктов происходит во время визита в Минск министра обороны Китая, а КНР активно использует Беларусь для транзита своих грузов и товаров в Европу.
«И белорусская сторона не хотела бы такой подарок китайскому гостю подарить, как закрытие границы, что создает определенные проблемы для Китая», – считает политолог.
Однако, добавил он, трудно сказать, готовы ли белорусские власти идти на какие-то уступки.
«Но миролюбивый тон Лукашенко может свидетельствовать о том, что на какую-то новую эскалацию конфликта на границе сегодня белорусские власти, скорее всего, не хотят идти», – заявил Карбалевич.
Границу закроют полностью?
При этом он не исключил и возможности того, что граница Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией может быть полностью перекрыта, но для этого нужно довольно серьезное обострение конфликта на границе – с силовым компонентом, с использованием оружия.
«Если такие действия с белорусской стороны будут, на это может быть действительно крайняя мера – закрытие границы», – подчеркнул политолог.
Но, заявил Карбалевич, Варшава, Вильнюс и Рига перед принятием такого решения все же будут должны провести консультации с Брюсселем, так как оно будет затрагивать интересы всего Евросоюза, а также России, Казахстана, Китая и других стран, которые через Беларусь торгуют с Западной Европой.