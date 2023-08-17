Карбалевич: Минск может преподнести китайскому министру неприятный подарок 17.08.2023, 8:56

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Валерий Карбалевич

КНР он явно не понравится.

Закрытием двух пограничных пунктов на границе с Беларусью Литва пытается дать сигнал официальному Минску. Но неизвестно, готов ли режим Александра Лукашенко пойти на уступки. Об этом в комментарии «Белсату» рассказал политолог Валерий Карбалевич.

Эксперт отметил, что Литва закрывает два пограничных пункта в качестве политического ответа на действия официального Минска, которые она считает неприемлемыми. Это миграционный кризис и «фактор вагнеровцев, которые появились в Беларуси и с помощью которых Лукашенко пытается шантажировать соседние страны».

«Поэтому действия Литвы – это попытка показать белорусскому руководству, что такие действия неприемлемы», – сказал Валерий Карбалевич.

По его словам, для Минска это неприятно и бьет по его экономическим интересам, поэтому, «наверное, белорусская сторона не хотела бы такого развития событий». Об этом свидетельствуют среди прочего заявления Лукашенко, который на прошлой неделе «говорил миролюбивые вещи и предлагал миролюбивые жесты» и поручил премьер-министру Роману Головченко договариваться с Польшей.

Карбалевич отметил, что закрытие пограничных пунктов происходит во время визита в Минск министра обороны Китая, а КНР активно использует Беларусь для транзита своих грузов и товаров в Европу.

«И белорусская сторона не хотела бы такой подарок китайскому гостю подарить, как закрытие границы, что создает определенные проблемы для Китая», – считает политолог.

Однако, добавил он, трудно сказать, готовы ли белорусские власти идти на какие-то уступки.

«Но миролюбивый тон Лукашенко может свидетельствовать о том, что на какую-то новую эскалацию конфликта на границе сегодня белорусские власти, скорее всего, не хотят идти», – заявил Карбалевич.

Границу закроют полностью?

При этом он не исключил и возможности того, что граница Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией может быть полностью перекрыта, но для этого нужно довольно серьезное обострение конфликта на границе – с силовым компонентом, с использованием оружия.

«Если такие действия с белорусской стороны будут, на это может быть действительно крайняя мера – закрытие границы», – подчеркнул политолог.

Но, заявил Карбалевич, Варшава, Вильнюс и Рига перед принятием такого решения все же будут должны провести консультации с Брюсселем, так как оно будет затрагивать интересы всего Евросоюза, а также России, Казахстана, Китая и других стран, которые через Беларусь торгуют с Западной Европой.

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