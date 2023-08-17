Россия может остаться без международных авиарейсов 17.08.2023, 9:21

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Страну хотят отключить от «авиационного SWIFT».

Российские и иностранные авиаперевозчики могут столкнуться с проблемами при выполнении рейсов между Россией и другими странами осенью 2023 года.

Трудности могут возникнуть после отключения России от телекоммуникационных каналов, которые принадлежат глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации — швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA), рассказали РБК три источника в российских и зарубежных авиакомпаниях.

Канал SITA называют авиационным аналогом межбанковской системы SWIFT. Это самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией между авиакомпаниями и аэропортами. Системой пользуются более 2,5 тыс. клиентов в 200 странах, а ее технологии задействованы на 90% всех международных авиарейсов.

«Из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов», — пояснил один из источников.

В свою очередь иностранные перевозчики останутся без привычного канала для обмена данными с информационными системами российских аэропортов. «Проблема есть, она чувствительна и, безусловно, требует решения», — подтвердил собеседник в иностранной авиакомпании.

В Минтрансе заявили, что знают о проблеме и собираются организовать для перевозок обмен информацией между российской и международными сетями, а также альтернативные каналы связи.

Компания SITA решила свернуть свою работу в России из-за войны в Украине. Большая часть сервисов SITA была отключена в стране в течение 2022 года.

Представители аэропортов Шереметьево, Домодедово, Пулково, Казани и холдинга «Аэропортов регионов» (управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре и др.) заявили о готовности работать с любыми авиакомпаниями и задействовать для этого собственные прямые каналы связи.

Российские авиакомпании спокойно адаптируются к новым каналам, но иностранным аэропортам и авиаперевозчикам придется подстраиваться под предложенные российские альтернативные технологии, отмечает исполнительные директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

При этом есть направления для полетов, требующие повышенного внимания, к примеру Китай, отмечают источники. «Если в вопросе поиска решения проблемы передачи информации между российскими авиакомпаниями и пограничным органам Китая еще есть хоть какое то понимание, то как решить проблему передачи информации между инвенторными системами (в них хранится расписание рейсов и наличие мест на них. — ТМТ) российских авиакомпаний и зарубежных аэропортов — понимания нет», — поясняет собеседник.

Ситуация с полетами в Китай после отключения SITA самая сложная, подтверждают в компании «Сирена-Трэвел», занимающейся разработкой систем бронирования билетов для авиакомпаний.

В Минтрансе пообещали решить вопрос авиасообщения с Китаем на очной встрече с авиационными властями страны.

При этом во многих странах решения SITA не является единственным, отмечает гендиректор компании-разработчика систем бронирования ORS Александр Сизинцев. «В любом случае, обмен информации между авиакомпаниями и аэропортами можно обеспечить альтернативными способами», — заверил он.

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