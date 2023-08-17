Рынок недвижимости в Минске установил абсолютный рекорд 17.08.2023, 9:28

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Что происходит?

В июле 2023 года в Минске совершено рекордное число сделок купли-продажи квартир за всю историю наблюдений. Цена же при этом тоже выросла. Что еще происходит на рынке квартир Минска — в аналитике Realt.

За счет сезона отпусков в середине лета, как правило, снижается активность покупателей жилья. Так, после рекордного июня в июле 2023 года спрос снизился на 12% (по предварительным данным НКА, было совершенно 1575 сделок купли-продажи). Тем не менее текущий уровень спроса является максимальным для отчетного месяца за всю историю наблюдений. Также следует учитывать, что данные по числу проданных квартир еще обновятся в сторону повышения.

Предложение непроданных квартир, напротив, демонстрировало рост: количество объявлений о продаже квартир в базе Realt за месяц выросло почти на 13%.

Что покупали в июне?

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 42%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце. В 34% случаев выбирали 2-комнатные квартиры и в 21% — 3-комнатные. В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали лишь в 7% случаев — на 1 процентный пункт меньше, чем месяцем ранее.

Среди районов чаще других выбирали Центральный, Октябрьский и Первомайский, реже — Московский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах. В то же время чаще выбирали старые панельные дома — их доля увеличилась на 3%.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за июль 2023 года выросла на 0,7% и составила 1371 доллар/м2. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1479 $/м2 (+0,7% за месяц) — 51 000 долларов;

2-комнатные квартиры: 1318 $/м2 (+2,3%) — 61 500 долларов;

3-комнатные квартиры: 1219 $/м2 (-1,6%) — 72 725 долларов;

4-комнатные квартиры: 1188 $/м2 (+4,6%) — 85 625 долларов.

В отчетном месяце продавцы более охотно повышали цены на самые бюджетные варианты, нежели на дорогие.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Realt произвел расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в июле 2023 года составляла 1520 долларов (+1,8% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры — 1582 доллара/м2 (+1,5% за месяц),

2-комнатные квартиры — 1551 доллар/м2 (+1,8%),

3-комнатные квартиры — 1484 доллара/м2 (+2,1%),

4-комнатные квартиры — 1398 долларов/м2 (+2,6%).

Значительнее всего цены за июль 2023 года увеличились по таким микрорайонам, как Степянка, Дрозды, Автозавод. В то же время наибольшее снижение цен наблюдается по следующим микрорайонам: Тракторный завод, Сторожевская — Оперный театр, Верхний город.

Ценовой рекорд

Самая дорогая квартира, приобретенная в июле 2023 года, обошлась покупателю в 450 тысяч долларов.

Что в соседних странах?

Среди ближайших крупных городов соседних стран по сравнению с предыдущим месяцем цены в долларовом эквиваленте снизились в Москве и Санкт-Петербурге — минус 7,5% в обоих случаях. В то же время сильнее всего выросли цены в Варшаве — плюс 4,5%, чуть меньше (+2%) — в Вильнюсе.

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