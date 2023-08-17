Миномет «Васильич» и букет мальв Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

17.08.2023, 9:35

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Сбылась мечта российского народа.

Всех, кто плохо спал ночью, вскакивал с постели, заглядывал в новостную ленту: «Как там?! Сделали?! Купили?!».

И вот – министерство обороны подписало контракт с чемезовской конторой о поставке гаубиц «Мальва». Первейшая потребность граждан России. Без них нам не прожить. Это наши воздух, хлеб и вода. Они принесут нам счастья. Можно выдохнуть.

И вот еще эта привычка – называть орудия убийств именами цветов. «Мальва». В советские времена – гаубица «Гвоздика». Это еще, может, от глагола «гвоздить». Миномет «Василек», конечно. Милый полевой цветок.

Называли бы уже свои орудия собственными именами. Например, гаубица «Путин», миномет «Васильич». И сообщение в новостях: «Сегодня на позиции прибыло три «Путиных» и один «Васильич».

Непривыкший народ оторопеет: «Как?! Три двойника сразу?! И еще один с ними, тот самый, который с Африкой на невских берегах кудесил, любитель конфет?! С инспекцией?! Мальвами встречали?»

Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

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