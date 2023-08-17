«Идеологом назначили кагебешника, он перебирает дела рабочих»
- 17.08.2023, 9:42
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Андрей Ашурок - о массовых задержаниях в Березовке.
С прошлой недели в Березовке (Лидский район Гродненской области) идут задержания. Об этом рассказал агентству BPN березовский активист Андрей Ашурок, который сейчас находится за границей.
Со ссылкой на свои источники Андрей Ашурок отметил, что с воскресенья, 13 августа, задержано шесть человек, не все имена известны. Также пока не установлены обстоятельства и основания задержания.
Кроме того, на прошлой неделе были задержаны три сотрудника местного стеклозавода «Неман».
— На прошлой неделе на завод идеологом назначили кагeбeшника, не местного, он перебирает дела рабочих, — отметил активист.
Андрей Ашурок — брат местного активиста Витольда Ашурка, который в январе 2021 года был осужден на пять лет лишения свободы, а в мае того же года умер при невыясненных обстоятельствах в шкловской колонии.