Военный эксперт озвучил главное преимущество дрона Sea Baby 17.08.2023, 9:49

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В скором времени Крымским мост падет.

Накануне в Сети впервые показали не только сам надводный дрон «Морской малыш», но и его работу против Крымского моста в ночь на 17 июля.

Вчера, 16 августа, в интервью ТСН военный эксперт Олег Жданов озвучил свое мнение относительно видео момента атаки морских дронов на Крымским мост от 17 июля 2023 года.

С его слов, эффект превзошел все ожидания. Самый большой плюс надводного дрона заключается в том, что он устойчив к российским средствам РЭБ. Более того, он способен нести на себе взрывчатку весом в 850 кг. Дрон атаковал одну из опор моста, а сами россияне признались, что на ремонт уйдет не один месяц.

Изначально работы планировали завершить к сентябрю, теперь речь идет о декабре 2023 года.

Жданов уверен, что Крымский мост ждет еще не одна атака надводных дронов. Следующая атака на мост будет после того, как создадут хотя бы еще два дрона.

Что примечательно, над «Морским малышом» работал отдельный департамент СБУ под кураторством Малюка. Не исключено, что в будущем глава СБУ придумает еще что-то новое против Крымского моста.

17 июля два надводных дрона «Морской малыш» атаковали опоры Крымского моста, после чего обвалился один пролет. В тот же день в СБУ намекнули, что за «хлопком» стоят они.

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