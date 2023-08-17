Гродненцы с утра выстраиваются в очереди, чтобы купить новые квартиры от госзастройщика 17.08.2023, 9:56

В чем причина?

Жители Гродно наблюдают интересную картину: перед началом рабочего дня, перед дверью предприятия «Гродножилстрой» собираются очереди из десятков граждан, пишет «Наша ніва».

Плюсы от роста курсов валют

Интерес к покупке готовых квартир от застройщика повысился ближе к середине августа. Как раз в это время наблюдалось заметное ослабления курса белорусского рубля относительно доллара и евро. Пока курсы валют ставили годовой рекорд, люди, которые держали сбережения в долларах или евро, спешили занять очередь, чтобы приобрести «подешевевшие» квартиры. И дело здесь не в каких-то скидках от застройщика.

В валютном измерении цена на готовые квартиры в новостройках снижается параллельно с ростом курсов. Только с 1 по 15 августа белорусский рубль обесценился относительно доллара на 7% — с 3,0344 до 3,2651 рубля за доллар США по курсу НБРБ. Ровно настолько снизились и цены на квартиры (если смотреть в валюте).

Экономия в тысячи долларов

Например, трехкомнатная квартира на 79 м2 в 18-этажном доме по улице Старомолыщинской стоит 126 400 рублей (по 1600 рублей за метр). По состоянию на 1 августа это было около $41 655. А всего через 15 дней — уже $38 712.

Всего за половину месяца квартира «подешевела» почти на 3 тысячи долларов.

Отметим, что озвученные цены актуальны только при оплате всей суммы в течение 60 календарных дней от момента заключения договора.

В случае с квартирами в доме по улице Воинов-Интернационалистов разница еще заметнее, так как там «квадрат» стоит 1950 рублей. В доме остались свободные только 3-, 4-и 5-комнатные квартиры. Самая маленькая из них имеет площадь 80 м2. Это 156 тысяч рублей, что в начале месяца равнялось 51 410 долларам. Через 15 дней такая квартира стоила уже $47 778. Как результат — минус 3632 доллара за две недели.

В отличии от квартир в новостройках, рынок вторичной недвижимости не предусматривает таких «подарков», так как, как правило, все цены на недвижимость в Беларуси зафиксированы в долларах США. И даже если цены на вторичном рынке и снижаются, то не так существенно. На примере Гродно можно увидеть, что за квартал снижение средней цены на квартиры по данным реальных сделок составило всего 1,7% против минус 7,7% за две недели в случае с квартирами в новостройках.

Подобный ажиотаж и очереди наблюдаются не впервые, как и сам факт обесценивания белорусской валюты.

Это связано с тем, что белорусы традиционно в большинстве своем хранят сбережения в валюте. Помимо это, среди других важных факторов можно выделить то, что много гродненцев работают в Европе. В частности, водителями фур. Зарплаты у них высокие и выплачиваются в евро. Поэтому многие спешат воспользоваться «дисконтом» от Нацбанка.

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