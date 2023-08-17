«Мы радостно повелись»: российский полковник пожаловался на огромные потери от кассетных боеприпасов 15 17.08.2023, 10:00

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Окопы не спасают.

В Сети распространяют пост российского полковника Петра Шувалова, в котором он жалуется на огромные потери российской армии от кассетных боеприпасов.

Как пишет «Апостроф», его пост распространяется в соцсетях.

«Не учитывать фактор современных западных кассетных боеприпасов нельзя - ими безбожно выкашивают и бойцов на фронте (не только на передке). ... Нам нужно было бросить все силы на то, чтобы заблокировать поставку кассетных боеприпасов на Украину: заявить, что мы такие использовать не будем, раздергать европейцев, у которых кассетники запрещены. Шанс был. Но нас взяли на слабо, мы радостно повелись и заявили, что у нас этих кассетников - прям свалки вместо складов», - написал российский боевик.

Он сообщил, что в условиях проблем с медициной при ранениях от кассетных боеприпасов российские солдаты умирают часто, и это очень мучительная и страшная смерть.

По его словам, ВСУ отрезает артиллерией пути подхода подкрепления или отхода сил, а окопы от кассетных боеприпасов не спасают.

«В окопах образуется жуткая каша из живых и умирающих, которым порой совершенно невозможно помочь», - резюмировал российский военный.

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