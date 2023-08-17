Минюст Украины впервые подал иск о национализации активов Беларуси 17.08.2023, 10:09

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Подробности.

Министерство юстиции Украины в среду, 16 августа, подало два новых иска в Высший антикоррупционный суд о применении санкций в виде взыскания активов. В одном из них ответчиком будет Министерство обороны Беларуси, сообщила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых.

В рамках иска к белорусскому министерству Украина собирается национализировать один авиационный двигатель и воздушный стартер, пишет liga.net.

Второй иск касается группы компаний «Волга-Днепр», у которой хотят забрать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т для самолетов АН-124-100 «Руслан».

«Иск к «Волга-Днепр» [...] очень важен еще и с точки зрения международной конфискации. Потому что в Канаде аналогичная процедура начата в отношении самолета «Руслан», который принадлежит этой же компании, он арестован Канадой и должен быть конфискован в пользу Украины. Еще несколько самолетов этой компании заморожены Германией. Это сотни миллионов долларов», – сказала Богатых.

Ответчиками в этом иске являются нидерландская Volga-Dnepr Logistics BV, московское ООО «Волга-Днепр-Москва» и ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» из Ульяновска.

В марте 2022 года Святошинский районный суд Киева заочно арестовал 12 самолетов «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» в рамках уголовного производства, открытого по заявлению ГП «Антонов». Три самолета находятся в Германии, один – в Канаде.

«Волга-Днепр» – крупнейшая грузовая авиагруппа России. В начале 2022 года она занимала более половины российского рынка авиационных грузоперевозок.

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