Украинские воины утром «приземлили» два российских Ка-52 5 17.08.2023, 10:25

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Стоимость одного «Аллигатора» - около $16 миллионов.

Украинские бойцы с утра сбили уже второй российский вертолет Ка-52. На этот раз - в Запорожской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет в районе Работино Запорожской области.

«Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский «Аллигатор». Один пуск с ПЗРК - цель уничтожена», - отмечают военные.

Добавим, что стоимость одного вертолета составляет около 16 млн долларов.

Ка-52

Вертолет предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Отметим, что этим утром украинские военные уже сбили Ка-52 на Бахмутском направлении. До этого бойцы сбивали вертолет такого типа 14 августа.

Генштабу ВСУ сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны сбили уже 314 российских вертолетов и 315 самолетов.

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