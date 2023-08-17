Молчание Шойгу 1 Альфред Кох

17.08.2023, 10:34

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Альфред Кох

Глава Минобороны РФ не знает, что происходит на фронте.

Прошел один год и сто семьдесят три дня войны. Начну с плохих новостей: карты ISW перестали показывать наличие плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра южнее Казачьих Лагерей.

Еще вчера он был целехонек, а сегодня его нет вовсе. Похоже, ушли украинские спецподразделения оттуда, не удержались. Наверное, россияне бросили большие силы против них. Но операция была красивой. Первый сорт! Шороху навели знатно. Может скоро еще что-нибудь в таком роде придумают? Было бы здорово…

А в остальном - ничего сверхординарного. ВСУ еще немного продвинулись на юг восточнее Работино и окончательно закрепились в Урожайном, а россияне чуть-чуть прошли на запад от Сватово…

Никаким наступлением на Купянск уже третий день даже не пахнет. Равно как и на Лиман. Под Бахмутом уперлись лбами. Как, впрочем, и на всех остальных направлениях: в Авдеевке, Марьинке и пр.

Тем временем США выделили Украине очередной транш военной помощи в 200 млн. долларов. К тому же администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить Украине еще 24 млрд. долларов (ну не рублей же) на военную помощь Украине. Помимо этого Швеция поставила Украине оружия на 313 млн. долларов.

В Киев приехал министр финансов Германии и лидер СвДП Кристиан Линднер. По итогам своего визита он заявил, что Германия будет ежегодно выделять Украине 5 млрд. евро финансовой помощи.

На этом фоне меня немало позабавило заявление гофмаршала Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности о том, что «предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан».

Такой вывод, по его словам, он сделал по результатам двухмесячного наступления Украины на юге. У меня, естественно, сразу возник вопрос к этому выдающемуся военному аналитику и стратегу: а как он оценивает военный ресурс России по результатам полутора лет войны?

Чисто любопытно: что же это за ресурс такой? Взял бы да и раскрыл хоть какие-то цифры. Сколько, например, танков производит в месяц российская промышленность сегодня и сколько за этот же месяц теряет в бою. То же самое по артиллерии, по вертолетам, самолетам, ракетам и т.д.

Согласитесь: если бы цифры были впечатляющими, то о них нам бы рассказывали из каждого утюга. Нам бы уже говорили: напрасные труды, панове, зря корячитесь! Взамен каждого побитого вами танка, российская промышленность поставляет своей армии два! На каждое уничтоженное орудие - три, а взамен каждой выпущенной ракеты мы производим десять!

Но российские официальные лица об этом не говорят. А то, что мы слышим от военкоров, не выглядит слишком оптимистично для российских фанатов СВО. Они все больше скулят про то, что нет снарядов, нет хорошей оптики, современных средств связи и РЭБ, танки - сплошное плохо отремонтированное старье и т.д.

Поэтому бравурные речи генералиссимуса Шойгу, на фоне таких репортажей с фронта, выглядят не очень убедительно.

Дело в том, что военный ресурс любой страны - вещь относительная: относительно ресурса одной страны этот ресурс растет, а относительно ресурса другой - «исчерпывается».

Поэтому более-менее понимая динамику украинского военного ресурса мы хотели бы ее сравнить с российской динамикой. А вот про это, как раз, Шойгу и молчит. Ни звука! И я даже догадываюсь о причинах этого молчания…

Как бы вяло не шли западные военные поставки в Украину, тем не менее динамика-то положительная и военный ресурс Украины пусть медленно, но растет. Но можно ли то же самое сказать про военный ресурс России? На этот счет есть большие сомнения.

Еще Шойгу пригрозил тем, что Россия может пересмотреть свое решение о неприменении запрещенных кассетных боеприпасов в Украине. Буквально он заявил следующее: «Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине, но это решение может быть пересмотрено!»

Я уж даже и не знаю как это комментировать… Видимо те, кто готовили речь российскому фельдмаршалу Шойгу, забыли ему сказать, что Россия с самого начала этой войны многократно применяла и применяет кассетные боеприпасы.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека официально подтвердила, что уже в первый месяц войны в 2022 году российские военные применили кассетное оружие в населенных пунктах Украины не менее 16 раз.

К концу марта 2022 года глава совета ООН по правам человека Мишель Бачелет (бывшая президент Чили, уважаемый политик-социалист и в прошлом - большой друг России) говорила уже о 24 случаях применения кассетного оружия.

На 1 июля 2022 года были зафиксированы уже сотни случаев применения Россией кассетных боеприпасов в 10 областях Украины. При этом погибли 215 гражданских лиц и ранены 474. Зафиксированы многочисленные случаи применения этого вида боеприпасов при обстрелах гражданских объектов, в частности, не менее 50-три больниц.

Что из этого следует? А следует то, что тыловая крыса Шойгу просто совсем не знает (кто бы сомневался) что реально происходит на войне, которую он, вместе со своим начальником Путиным, развязал. Иначе бы он не выглядел таким идиомом и не говорил бы совершеннейшую дичь.

Меня не перестает удивлять особенность российской пропаганды, когда не знаешь для кого делается то или иное заявление. Кто, например, адресат этого шойгинского пассажа? Запад? Но здесь прекрасно знают о том, что Россия давно применяет кассетное оружие. Украина? Тем более… Сами российские военные тоже это хорошо знают, поскольку они же его и применяют. Тогда кто?

Российские обыватели? А какая разница Шойгу что думают по этому поводу российские обыватели? Я вот, например, считаю, что российским обывателям это вообще до лампочки. И этот пассаж министра обороны наверняка не оставил ни малейшего следа в их мозгу: в одно ухо влетело, в другое - вылетело…

Мне сегодня вечером позвонил мой старый товарищ из Питера и рассказал, что в Питере хорошая погода, народ тусуется, рестораны и бары работают на полную катушку даже ночью, народ бухает, пляшет и веселится, а про войну (и, уж тем более, про кассетные боеприпасы) вообще не думает.

Я не знаю, хорошо это или плохо. Может даже и хорошо. Но остается непонятным кому Шойгу врал, что Россия не использует кассетные боеприпасы? Кто целевая аудитори его лжи? Согласитесь: это довольно занятный случай бесцельного вранья. Как говорится, искусство для искусства…

Да и хрен с ними. Пусть врут, веселяться и бухают. Чем меньше россияне вовлечены в то, что происходит на войне - тем лучше.

А наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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