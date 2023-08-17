Белорус купил машину в автохаусе и оказался в суде 1 17.08.2023, 10:37

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По итогу Lada Vesta у него забрали.

Если автомобиль вам не принадлежит, то просто так продать его нельзя. Но реалии таковы, что на отечественном рынке с этим правилом есть проблемы, отмечает abw.by.

О залоге не знал даже продавец

Эта история завершилась лишь в июне 2023 года, когда судебная коллегия по гражданским делам Гродненского областного суда вынесла решение, которому предшествовало длительное и сложное разбирательство. А начиналось все полтора года назад, когда Виктор купил в гродненском автохаусе Lada Vesta с пробегом.

«Машину осматривал вместе со специалистом, который подтвердил: «Не бита, не крашена». Под капотом все чисто и красиво, подтеков масла нет. В общем, выбор сделан, и мы пришли к оформлению документов. На удивление продавец документы оформлял тщательно и довольно долго – договор оформили, акт осмотра транспортного средства получил, чек и прочие необходимые при этом бумажки».

Виктор быстро поставил машину на учет, проблем в эксплуатации она не создавала. Но впоследствии возник серьезный юридический вопрос.

«Почтальон вручил мне массивный конверт, в котором оказался иск об истребовании у меня имущества – автомобиля Lada Vesta, поскольку эта машина находилась в залоге у банка. Что это такое, я не понимал, и лишь после прочтения всех документов картинка стала проясняться.

Оказывается, предыдущий владелец приобретал машину в кредит. В обеспечение кредитного договора автомобиль являлся залоговым имуществом и юридически принадлежал банку, а фактически был передан владельцу, о чем есть некие сведения в реестре залогов, о котором я знать не знал. Первые полгода владелец по своим обязательствам исправно платил, но вскоре перестал это делать, в связи с чем банк обратился в суд с требованием вернуть машину, которую я купил и за которую заплатил свои деньги в полном размере».

Как утверждает Виктор, продавец не сказал ему, что продаваемая машина в залоге. Покупатель позвонил в автохаус и узнал, что его представителям также пришло приглашение в суд, чему они тоже сильно удивились.

«Мне посоветовали обратиться к адвокату, поскольку подобные судебные процессы, связанные с залогами, могут преподнести «сюрпризы», которые мне не нужны. Лучше пусть этим делом занимается тот, кто знает, как это делать. Что же, дальше делом занимался адвокат, но я тоже ходил на все судебные заседания.

Я, конечно, не юрист, но по результатам того, что я слышал и видел в суде, никто у нас в стране не застрахован от того, чтобы не стать жертвой покупки залоговой машины. Неужели нет какого-то механизма, чтобы подобных историй можно было избежать, чтобы не бегать потом по судам и не доказывать свою правоту?!» – возмущается Виктор.

Что решил суд

Решение суда было не в пользу Виктора. Суд постановил изъять у него Lada Vesta и передать банку. То есть договор купли-продажи между Виктором и автохаусом расторгли, и суд обязал Виктора вернуть машину банку, а автохаус – вернуть Виктору уплаченные за автомобиль деньги.

Статья 329 Гражданского кодекса. Основания обращения взыскания на заложенное имущество

1. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает.

Представитель автохауса с решением не согласился и отказался выплачивать стоимость автомобиля. Получит ли Виктор деньги, которые суд постановил возвратить? Еще до судебного разбирательства на имущество индивидуального предпринимателя, которому принадлежит автохаус, был наложен арест по встречному иску, который Виктор (а точнее, его адвокат) предъявил предпринимателю. Так что вопрос получения денег за машину – это всего лишь вопрос времени. Но история на этом не закончилась.

Продавец подал жалобу в вышестоящий суд и просил решение районного суда отменить. В обоснование он привел следующие доводы:

Продавец не знал и не мог знать о том, что машина находится в залоге, а ее владелец гарантировал, что авто в залоге не находится, – это отражено в договоре комиссии.

Стоимость машины на момент продажи составляла чуть более 15 тысяч рублей, а взыскали с индивидуального предпринимателя 23 тысячи. Эту сумму определил эксперт как среднюю по рынку на момент судебного спора. По мнению продавца, с него могли взыскать лишь ту сумму, которую он за товар получил согласно договору.

Покупателю продан автомобиль надлежащего качества, а значит, он не имеет права на взыскание убытков и морального вреда.

До обращения в суд покупатель не обращался к продавцу с претензией о расторжении договора купли-продажи, а только о возмещении убытков.

По первому пункту суд решил, что продавец обязан предоставлять покупателю достоверную информацию о товаре, а ее непредоставление является нарушением закона о защите прав потребителей. Также, исходя из требований гражданского законодательства, именно на комиссионере лежит ответственность за последствия продажи товара, обремененного правами третьих лиц. Поэтому знал или не знал, значения при разрешении спора не имеет.

По второй позиции решено, что с учетом изменения цен на автомобили районный суд верно решил вернуть Виктору 15 тысяч рублей как стоимость машины по договору, остальную сумму – как убытки, которые составляют разницу между суммой по договору и рыночной стоимостью машины на день вынесения судебного решения.

Статья 364 Гражданского кодекса. Обязанность должника возместить убытки

3. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существующие в том месте, где обязательство должно быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было – в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие на день вынесения решения.

Третий аргумент также был признан несостоятельным, так как качество товара, то есть техническое состояние машины на момент ее продажи, отношения к спору не имеет. Четвертое требование тоже «мимо». Суд при вынесении первого решения правильно посчитал, что требование о возмещении стоимости по факту является требованием о расторжении договора и возврате уплаченной за товар суммы.

В итоге, как бы ни пытался индивидуальный предприниматель оспорить судебное решение, ему это не удалось. Судебная коллегия оставила решение суда в силе, что вынудило продавца (автохаус) его выполнить с учетом наложенного на его имущество ареста.

Bердикт

Виктор свое, как говорится, вернул, пусть это и стало результатом расхода нервов, времени и денег. С одной стороны, жаль и автохаус, если он действительно был в неведении. Но что мешало комиссионке выяснить, что предлагаемая ему на комиссию машина находится в залоге? Интернет, как говорится, в помощь.

Продавец этого не сделал и в полной мере поплатился. Каждый представитель автохауса должен знать, что ответственность за продажу товара, обремененного залогом, лежит исключительно на нем (ст.880 ГК).

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