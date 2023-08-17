Российский военный пытался сбежать от украинского дрона 2 17.08.2023, 10:56

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Оккупант метался в разные стороны.

В соцсетях появилось видео с наивным российским захватчиком, который вдруг решил, что сможет сбежать от украинского дрона.

На нем видно, как оккупант, заметив зависший в небе беспилотник, не придумал ничего лучше, чем начать метаться в панике в разные стороны, пытаясь таким образом «запутать» оператора ВСУ, однако физической подготовки ему для этого не хватило.

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