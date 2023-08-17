«Не хотелось понижать уровень жизни» 17.08.2023, 10:55

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Как айтишники снимают жилье за $2000.

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Белорусские IT-релоканты рассказали devby.io, как арендуют жилье за более 2000 долларов в месяц.

Польша, Гданьск

4-комнатная квартира, 100+ кв. метров. 4 человека. Cтоимость аренды с коммуналкой 2000 долларов. Hа аренду уходит 30% месячного дохода.

— В Польшу переехали больше двух лет назад. Из-за моря выбрали Гданьск. У нас уже был опыт жизни на Балтике, и в таком климате нас все устраивало.

Одним из критериев при переезде было не понизить уровень жизни, чтобы не было совсем грустно. В Минске мы жили в 100-метровой квартире, но там не было ни огрудка (палисадник — Прим. ред.), ни моря, поэтому в этом плане уровень только поднялся.

Выбор именно Гданьска сказался на цене аренды и сроках поиска квартиры. Найти жилье в сезон сложно и дорого, а мы как раз приехали в начале лета. На поиски подходящего варианта ушло почти два месяца.

Сейчас снимаем 4-комнатную квартиру с большим огрудком и в пяти минутах ходьбы от моря. За два года стоимость аренды выросла с 1300 до 1600 долларов.

Коммунальные платежи тоже выросли и составляют около 400 долларов. Коммуналка довольно большая даже по местным меркам за счет того что жилой комплекс небольшой, низкоэтажный, с закрытой территорией. Есть свой спортзал, две сауны, комната отдыха с бильярдом, детская площадка. Но по совокупности факторов затраты не такие и большие. Например, знакомые платят по 1200—1300 долларов (с коммуналкой) за 65-метровые трешки в обычных современных комплексах.

Германия, Мюнхен

3-комнатная квартира, 80 кв. метров. 4 человека. Cтоимость аренды с коммуналкой 2000 евро. Hа аренду уходит 25−30% месячного дохода.

— Переехали с женой в марте 2021 года. Было несколько предложений по работе, в Мюнхене оказалось самое интересное, да и город хороший, рядом горы, близко Италия, Австрия.

Работу нашел через сайт honeypot. Интересный формат, когда не видишь список компаний, а пишут только тебе. Перед этим отправил резюме в почти 100 компаний и получил 3 отклика, а на honeypot за 2 месяца написало 5 компаний из разных стран.

Жилье помогла найти новая компания, разместив объявление в рабочем чате. Так что нам повезло, потому что по описаниям найти квартиру самостоятельно тот еще квест. Надо писать семейное резюме для арендодателей, которые потом делают выбор из большого списка кандидатов.

Кстати, изначально у нас был договор субаренды. Мы платили 2000 евро за все не напрямую собственнику, а другим арендаторам. Они уезжали на год в Испанию и квартиру сдали нам в субаренду. Не знаю, насколько это распространено, но так как аренда дорогая, в случае долгих поездок люди стараются пересдавать квартиры кому-то на период отсутствия. В нашем случае арендаторы решили не возвращаться, поэтому позже передали нам контракт уже непосредственно с собственником. Поэтому сейчас мы платим ему. Получается примерно такая же сумма.

Контракт бессрочный. Стоимость аренды — 1500 евро. Еще около 500 евро — коммунальные платежи, включая электричество и интернет.

Кстати, удается немного компенсировать свои затраты на аренду за счет того, что не пользуемся парковочным местом и пересдаем его за 90 евро в месяц.

Германия, Берлин

2-комнатная квартира, 60 кв. метров. 2 человека. Cтоимость аренды с коммуналкой 2000 евро. Hа аренду уходит меньше 50% месячного дохода.

— В Берлин переехали с женой пару месяцев назад. Квартиру искали примерно за 2−3 недели до переезда. С поисками помогла компания, выделив агента, который предлагал варианты жилья.

Квартира без каких-то особенностей. 60 кв. метров, в пределах кольца (можно сказать в центре, но здесь нет как такового центра). Подъезд страшный, балкона нет. Мебель дешевая (IKEA), есть все нужные штуки, например, полотенца, сковородки. Еще из плюсов — окна в пол в обеих комнатах.

Квартира временная, на полгода (такая же на долгосрочный период была бы на 15% дешевле, эту я выбрал по фото удаленно, когда переезжал). Платим 2000 евро вместе с коммуналкой (отоплением в доме управляет владелец).

Можно было бы найти квартиру и за тысячу евро, но я провожу много времени дома, поэтому было важно, чтобы в квартире была комфортно. Но до мечты это далеко, конечно. То, что реально нравится, стоит около 3 тысяч евро.

США, пригород Филадельфии

2-комнатная квартира, 65 кв. метров. 1 человек. Cтоимость аренды с коммуналкой (+гараж) более 2200 долларов. Hа аренду уходит 30−35% месячного дохода.

— Работаю в крупной аутсорсинговой компании. В США переехал 5 лет назад.

Снимаю квартиру в современном апарт комплексе. Квартира состоит из совмещенного зала с кухней и отдельной спальни с гардеробной. В самом комплексе есть бассейн, грили, площадка для выгула собак, клаб хаус с мини-кинотеатром, где можно собраться с друзьями.

Непосредственно аренда квартиры обходится в 1890 долларов (это цена с прошлой зимы). Дополнительные платежи: отдельный гараж — 175 долларов, вода+канализация — 45 долларов, электричество и газ — 60−80 долларов, интернет — 40 долларов.

Если искать квартиры в апарт комплексах, то варианты находятся быстро. Обычно там 1−2 свободных квартиры и можно заселиться на следующий день, если устраивает цена.

Нюанс — в бэкграунд-чеке. Потенциальный арендодатель должен подать заявление, которое должны рассмотреть/утвердить. Если есть кредитная история и история проживания в других местах, то проблем не возникает. Если человек только приехал в страну и ожидает по почте грин-карту/номер соцстрахования (а это может быть несколько недель), то условия могут быть неадекватными.

Например, в наших апартах у знакомого попросили депозитный счет в банке, на котором должно постоянно лежать 2−3 месячных платежа за квартиру. У меня в первый год просили security deposit (залог — Прим. ред.) в размере месячного платежа. Обычно эта сумма в районе 300−500 долларов для людей с историей.

Цены на аренду сильно зависят от времени года. Например, летом переезжает много людей, чтобы отдать детей в новую школу. В нашем районе есть хорошая школа и находится крупный работодатель. Из-за этого цены на жилье выше, чем в Филадельфии. В июне-июле цена на аналогичные квартиры была в районе 2100 долларов, с 2 спальнями — 2700−2900 долларов.

Также цена аренды зависит от срока. Обычно самый дешевый вариант в районе 12 месяцев. Краткосрочные контракты могут быть в 1,5−2 раза дороже. Преждевременное расторжение контракта — это неустойка в размере месячной оплаты. Некоторые комплексы могут брать неустойку в размере двухмесячной оплаты.

Апарт-комплексы пытаются конкурировать за клиента разными способами. Например, бывают предложения наподобие «заключи контракт сегодня на 12 месяцев и получи месяц бесплатно». Есть реферальные акции — «500 долларов за приведенного клиента». Или «только сегодня бесплатная подача заявления» (за само заявление могут взять 100−200 долларов). Могут предложить гифт-карту (подарочная карта — Прим. ред.) на 1000 долларов в подарок.

США, Морис Каунти

2-этажная квартира, 114 кв. метров. 3 человека. Cтоимость аренды с коммуналкой более 3000 долларов. Hа аренду уходит 30% месячного дохода.

— Переехал в США осенью прошлого года. До этого жил и работал в Кракове. Решил посмотреть, как оно в США. Нашел проект у того же клиента, и компания релоцировала.

Квартиру искал на zillow.com (пробовал другие ресурсы, но здесь удобнее фильтры). Из приоритетов — качественная квартира, хорошая школа (рейтинг 7 или выше), в часе езды от Нью-Йорка. У меня почти с самого начала была машина, поэтому я мог ездить и смотреть варианты.

В городах Нью-Джерси на побережье реки Гудзон много жилья сдается без стиральной машины в квартире. Стиралка и сушилка могут быть в подвале и платно. Либо надо искать рядом ландромат (аппарат для стирки белья, используемый в прачечных).

Много жилья с отвратительным ремонтом: красят прям по пыли и выдают это как отремонтированное. Видел такой ремонт в нескольких жилых комплексах. Могут сдавать квартиры без мебели, балкона или лоджии. Много квартир с ковролином.

Мы живем в жилом комплексе на краю городка, минут 30 пешком до центра. В комплексе есть простенький спорт зал и зона для барбекю.

У нас двухэтажная квартира. На первом этаже — гостиная, кухня, столовая, туалет, две лоджии. На втором — спальня с отдельной ванной комнатой и гардеробной, спальня для ребенка, еще одна ванная комната и комната со стиральной и сушильной машинами. Также есть небольшой чердачок: там удобно хранить елочные игрушки, всякие украшения на Хэллоуин, коробки от техники и т.д. Плюс два парковочных места.

Договор заключен на 13 месяцев. Аренда обходится в 3 тысячи долларов. Дополнительно оплачиваем электричество — 30−50 долларов (отопление и кондиционирование электрическое), газ — 50 долларов (зимой больше, летом меньше), вода — 100 долларов (с учетом полива лужаек), интернет — 50 долларов. На все уходит чуть меньше 1/3 дохода семьи.

США, пригород Сиэтла

2-этажный дом, 190 кв. метров. 4 человека. Cтоимость аренды с коммуналкой более 3500 долларов. Hа аренду уходит 30% месячного дохода.

— Мы давно в США. Какое-то время жили в квартире в Сиэтле, но когда дети подросли, пришлось искать дом в пригороде.

Искать жилье было не сложно. Много сайтов, большой выбор вариантов. В итоге нашли двухэтажный дом площадью около 2100 футов (около 190 кв. метров). Это средний по американским меркам дом, даже небольшой. На первом этаже кухня, гостиная и большой открытый спейс с двумя комнатами, на втором этаже три спальни (большая и две маленькие) и кладовка. Также есть гараж на две машины и небольшой садик за домом.

За аренду дома платим 3250 долларов, также сами оплачиваем все utilities. Электричество и газ — 60−200 долларов в месяц в зависимости от сезона, вода — 140 долларов в месяц, вывоз мусора — 120 долларов (раз в 3 месяца), интернет — 60−70 долларов в месяц, страховка рентера — 13 долларов в месяц. Также раз в две недели надо стричь газон, но за это платит хозяйка. Она же оплачивает услуги садовника (подстричь кусты, деревья, убрать листья и т. д) и взносы в Home Owner Association (где-то около 40−50 долларов в месяц). В США считается, что не надо тратить больше 28% заработка (до налога) на жилье.

Контракт обычно заключается на год. При въезде нужно внести депозит (обычно в размере месячной платы). Где-то за два месяца до окончания срока договора арендатор и собственник начинают обсуждать вопрос о продлении/непродлении контракта и цену. Зимой подписывать новый контракт обычно чуть выгоднее, чем летом, с точки зрения цены. Досрочно расторгнуть договор очень сложно. Ты обязан платить до конца срока контракта, даже если съедешь. Если хозяин найдет нового жильца, то платить будет он.

Кстати, в нашем штате увеличение стоимости жилья не ничем ограничено, как, например в Нью-Йорке, поэтому ландлорд (арендатор — Прим. ред.) может поднять ренту и на 500 долларов.

ОАЭ, Дубай

Eвродвушка, 80 кв. метров. 3 человека. Cтоимость аренды с коммуналкой 3000 долларов. Hа аренду уходит 15−30% месячного дохода.

— В Дубай переехал с семьей прошлой осенью. Написали в линкедин, прошел собеседования, всё устроило и полетели. Были стандартные варианты для беларусского айтишника вроде Польши или Литвы, но они были хуже по деньгам. К тому же переехать в Польшу всегда смогу, благо есть варианты, а попробовать себя в финансовом центре Средней Азии, и возможно, даже всей Азии, было вызовом. Вроде не прогадал.

Мы живем в евродвушке. В нашем доме есть бассейн, тренажерный зал, сауна, круглосуточная охрана, крытый паркинг, магазин со всем необходимым, метро в 15 минутах ходьбы.

При поиске жилья в Дубае особо не присматриваются к метражу. Основной критерий — близость к офису, некоторым центрам притяжения. Особенно важна близость к метро. А чтобы жить в Дубае и водить автомобиль, нужны местные права, которые беларус не может получить просто обменяв свои. Надо идти учиться. А если хочется получить права быстро, то надо быть готовым заплатить 4000 долларов.

В Дубае аренда в хороших местах дорогая, и если хочется жить комфортно, то надо быть готовым выложить от 2000 долларов. Хотя Дубай — место контрастов, это касается и аренды. Например, мой коллега живёт один, снимает квартиру на четверых в 5 станциях метро от центра и платит в месяц 300 долларов.

Мы платим 3000 долларов, но я собираюсь поискать варианты подешевле. Возможно, получится продать квартиру в Минске, которая должна построиться в начале следующего года, и купить недвижимость здесь. По разговорам бывалых это будет выгодно, если планируешь остаться на 4−5 лет. Тем более кредиты тут вполне доступные. Из своих сбережений нужно оплатить 20%, ставка, если верить сайтам банков, в районе 2,5%.

Кипр, Лимасол

3-комнатная квартира, 80 кв. метров. 2 человека. Cтоимость аренды с коммуналкой 2200 евро. Hа аренду уходит 10% месячного дохода.

— На Кипр переехали год назад из-за политической обстановки в Беларуси.

Снимаем квартиру с двумя спальнями и гостиной, совмещенной с кухней. Есть терраса примерно в 20 кв. метров, парковка и рядом камера хранения.

Непосредственно аренда обходится в 2,2 тысячи евро. Еще где-то 165 евро составляют коммунальные платежи: вода — 30 евро, электричество — 100 евро, интернет — 35 евро. Вывоз мусора и уборку мест общего пользования оплачивает собственник квартиры.

На поиск хорошего жилья на Кипре обычно уходит не меньше месяца, так как нужно учитывать нюансы местного климата. В квартирах нет центрального отопления, поэтому нужно заранее предполагать, насколько холодно в квартире будет зимой и насколько душно летом. Очень часто квартиры плохого качества означают духоту летом и холод зимой.

На Кипре самый большой ресурс по поиску жилья — bazaraki.com. Есть группы в Facebook, кроме того из-за наплыва русскоязычных граждан местные все чаще пользуются телеграмом для создания групп по недвижимости.

На Кипре обычно квартиры сдают на срок от года, при этом заранее просят несколько депозитов (месячных оплат). В зависимости от контракта депозиты могут быть возвратными или нет.

Местные заинтересованы в сдаче жилья на более длительный срок и не хотят спустя полгода искать новых жильцов, поэтому страхуют себя депозитами. Кроме того, здесь распространена практика, когда агенты ищут для собственников клиентов, и один из депозитов уходит такому агенту. При этом если вы выезжаете раньше, чем через год, то депозиты сгорают.

Но депозиты — это элемент торга. Например, вы обнаружили какие-то нюансы в квартире (скоро начнется стройка за окном) и говорите собственнику, что с учетом всех нюансов готовы снять квартиру с возвратными депозитами, но, например, можете оплатить 4 месяца вперед. Поскольку за окном скоро начнется стройка, более выгодного предложения собственник не получит.

Долго торгуясь и имея запас вариантов, можно выбить себе возвратные депозиты или сбросить цену до такого уровня, когда депозиты не кажутся большими.

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