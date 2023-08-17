«Ник и Майк»: С деньгами у Лукашенко все плохо 2 17.08.2023, 10:59

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Почему синепалый лебезил перед Рогозиным.

Синепалый встретился с ужаленным Дмитрием Рогозиным. Не очень понятно, какие именно таланты он хотел задействовать, ведь все, чем занимался этот персонаж в жизни, были провокации и разрушение, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Начал он с участия в неонацистких группировках и зиговал на митингах до того, как это стало российским мейнстримом. За свою политическую деятельность он не пострадал, чего не скажешь о других участниках.

Затем, была партия «Родина», которая была более коммунистической, чем КПРФ Зюганова. Но просуществовала недолго, выполнив свои задачи по перетягиванию голосов.

В итоге замысловатой карьеры «Роскосмос», который по идее невозможно было развалить, но талант не пропьешь. Распилы и бредовые идеи типа робота Федора, который в лучших традициях своего патрона нагадил на МКС.

Безработный, но идейный решил отпраздновать день рождения, на оккупированных территориях, за что получил в свой зад осколок. И награду за ранение в бою. Может, действительно его стоит взять на работу? Развалит хунту быстро. Это сарказм, если что.

Идейно они с синепалым действительно близки - нацизм у них в головах. Один хвалит Гитлера, второй твердит о превосходстве русских, которые «настоящие арийцы». Но нацисты все равно вы.

Если синепалый так лебезил перед безработным, который нацелился на захват остатков научного потенциала Беларуси, то значит с деньгами у синепалого все плохо.

На встречу главный ученый пришел с оберегом из икон. Шапочку из фольги заставили снять в прихожей.

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