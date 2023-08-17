Соловьева и Симоньян бросили на амбразуру Телеграм-канал «Запретное мнение»

17.08.2023, 11:16

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Кремль собирается принять ряд крайне непопулярных решений.

В РФ разработали проект «о запрете распространения в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений».

Логика проста: «что не попало в информационное поле — того и не было!»

«Никаких дронов, а следовательно и разрушений от них нет, «СВО» протекает строго по плану!»

Путинский режим готовит почву под введение военной цензуры, при которой освещать происходящие в стране и за ее пределами события будет разрешено лишь Соловьеву и Симоньян.

Подобные шаги свидетельствуют о подлинности информации ряда источников, которые ранее писали, что в начале осени Кремль собирается принять ряд крайне непопулярных решений (включая объявление полноценной второй волны мобилизации».

Чтобы хоть как-то все это сгладить — необходимо окончательно заглушить остатки правдивой информации, которая все еще просачивается сквозь решетки российского ГУЛАГа.

Даст ли это положительный эффект? Навряд ли.

А вот слухов и сплетен явно станет только больше.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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