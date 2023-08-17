Соловьева и Симоньян бросили на амбразуру
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 17.08.2023, 11:16
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Кремль собирается принять ряд крайне непопулярных решений.
В РФ разработали проект «о запрете распространения в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений».
Логика проста: «что не попало в информационное поле — того и не было!»
«Никаких дронов, а следовательно и разрушений от них нет, «СВО» протекает строго по плану!»
Путинский режим готовит почву под введение военной цензуры, при которой освещать происходящие в стране и за ее пределами события будет разрешено лишь Соловьеву и Симоньян.
Подобные шаги свидетельствуют о подлинности информации ряда источников, которые ранее писали, что в начале осени Кремль собирается принять ряд крайне непопулярных решений (включая объявление полноценной второй волны мобилизации».
Чтобы хоть как-то все это сгладить — необходимо окончательно заглушить остатки правдивой информации, которая все еще просачивается сквозь решетки российского ГУЛАГа.
Даст ли это положительный эффект? Навряд ли.
А вот слухов и сплетен явно станет только больше.
Телеграм-канал «Запретное мнение»